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Наименование закупки
Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 21:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(3412)72-12-91
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
o.opanasyuk@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Опанасюк Ольга Павловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 17:00 GMT +311.08.2020 17:0011.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154619Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
12 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Марий Эл Республика, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% после поставки через 30 кал.дней (для МСП через 15 раб.дней). Доставка до адреса Покупателя не позднее 20 кал.дней с даты подписания Договора поставки. Доставка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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