Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"

    Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 17:0011.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154619Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154619

    Наименование закупки

    Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 21:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3412)72-12-91

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    o.opanasyuk@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Опанасюк Ольга Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 17:00 GMT +311.08.2020 17:0011.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154619Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    12 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Марий Эл Республика, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% после поставки через 30 кал.дней (для МСП через 15 раб.дней). Доставка до адреса Покупателя не позднее 20 кал.дней с даты подписания Договора поставки. Доставка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Точка доступа Wi-Fi Ubiquiti PowerBeam M2-400"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Устройство грозозащиты РГ4GPoE-IP54 для защиты сетей 10/100/1000Base-TX от опасных напряжений, возникающих в результате атмосферных разрядов, индустриальных помех сеть Ethernet"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 260757
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    Поставка комплектующих для ОТМ для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
    260757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262788
    Запчасти к оффисной технике
    Запчасти к оффисной технике
    262788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить