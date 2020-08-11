Поставка точек доступа Wi-Fi и устройств грозозащиты для филиала в Республике Татарстан ПАО "Ростелеком"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата 100% после поставки через 30 кал.дней (для МСП через 15 раб.дней). Доставка до адреса Покупателя не позднее 20 кал.дней с даты подписания Договора поставки. Доставка и разгрузка Товара силами и за счет Поставщика.