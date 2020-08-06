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    Главная / Торги / Поставка блока питания сетевого оборудования для Пензенского филиала ПАО "Ростелеком"

    Поставка блока питания сетевого оборудования для Пензенского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154618Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154618

    Наименование закупки

    Поставка блока питания сетевого оборудования для Пензенского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 21:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (3412)72-12-91

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    o.opanasyuk@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Опанасюк Ольга Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блока питания сетевого оборудования для Пензенского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 17:00 GMT +306.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154618Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блока питания сетевого оборудования для Пензенского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, 1ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% после поставки через 30 кал.дней (для МСП через 15 раб.дней). Срок поставки не позднее 20.08.2020 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания сетевого оборудования L Panasonic KX-TDA0103XJ автоматические телефонные станции KX-TDA200/600/620, KX-TDE200/600/620 279Вт 5.1А 100...130Впер/200...240Впст"

    Кол-во: 1.000

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