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    Главная / Торги / Поставка аккустических блоков и громкоговорителей для нужд стройки "Реконструкция КС-3 "Красноармейская", код стройки 051-2001896

    Поставка аккустических блоков и громкоговорителей для нужд стройки "Реконструкция КС-3 "Красноармейская", код стройки 051-2001896

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154611Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154611

    Наименование закупки

    Поставка аккустических блоков и громкоговорителей для нужд стройки "Реконструкция КС-3 "Красноармейская", код стройки 051-2001896

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 13:40

    Документация процедуры

    Требования_к_документам.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка аккустических блоков и громкоговорителей для нужд стройки "Реконструкция КС-3 "Красноармейская", код стройки 051-2001896

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2020 09:00 GMT +331.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154611Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккустических блоков и громкоговорителей для нужд стройки "Реконструкция КС-3 "Красноармейская", код стройки 051-2001896

    Начальная цена

    1 036 704,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Российская Федерация, 443068, г. Самара ул. Ново-Садовая, д.106А, строение 1 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты с Поставщиком осуществляются с расчетного счета Покупателя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Договора за приобретенную Продукцию на основании подписанной Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты передачи Продукции от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) и подписания документов о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок акустический настенный встраиваемый АСР-06.3.2ФКЕС 4251З2.024 1.5ВТ 3ВТ 30В"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 2"

    "Блок акустический настенный встраиваемый АСР-06.1.2 ФКЕС 4251З2.035 1.5ВТ 6ВТ 30В"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Громкоговоритель системы оповещения рупорный Мета ГР-25.02 25ВТ 128 IP65 120В 285х340ММ"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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