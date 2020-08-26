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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 262C, 5371НА77, Bobcat T770, 9643ВТ, Bobcat S205, 4228ВВ77

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 262C, 5371НА77, Bobcat T770, 9643ВТ, Bobcat S205, 4228ВВ77

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154608

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 262C, 5371НА77, Bobcat T770, 9643ВТ, Bobcat S205, 4228ВВ77

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 10:05

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2020.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-80

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    N.Zyukova@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюкова Наталия Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 262C, 5371НА77, Bobcat T770, 9643ВТ, Bobcat S205, 4228ВВ77

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2020 10:00 GMT +326.08.2020 10:0026.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 262C, 5371НА77, Bobcat T770, 9643ВТ, Bobcat S205, 4228ВВ77

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, с. Эсто-Садок, ул. Ачипсинская д. 6/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный рециркуляции 7193354"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный отопителя 7176099"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Фильтр масляный 6678233-6680701"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный 6667352"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Фильтр воздушный внешн (7010030) 7286652"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный 6675517-5741616"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный 6667352"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр воздушный внешний 6598492"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Фильтр воздушный внутренний 6598362"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр гидравлический 6661248 (7322763)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр лин разбор д/гидрост сист 6661022"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "вкладыш упорный CA1039288"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "шпонка CA0944628"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "шайба CA3B4505"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 15"

    "болт CA8T4200"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Пластина CA2335485"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "болт шатуна CA1282955"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "гайка CA1282956"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 19"

    "прокладка CA2335483"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "болт CA0993649"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "гайка CA1307596"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "болт CA1039276"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Прокладка CA1039279"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Прокладка ГБЦ CA2994645"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Седло клапана CA1039252"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Седло клапана CA1039253"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "болт CA1039246"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 28"

    "Шланг CA4231982"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 29"

    "хомут CA1P4278"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "колпачок CA1102570"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Болт CA3739551"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 32"

    "Болт CA5I4936"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Стопор CA2228202"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Шайба CA8T4121"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "болт CA3546574"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "шайба CA8T7934"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "прокладка CA1039280"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Уплотнение CA1175015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "прокладка CA3149947"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "прокладка CA3154667"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "прокладка CA2398429"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "кольцо уплотнительноеCA0969529"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "прокладка CA2335468"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "шток CA2808299"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "шайба CA2808308"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Силик.клей-герметик чер SI 5900 BK 300ML LO2061874"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Колько поршневое (стандарт) CA3149962"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Ремень CA5297680"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "сальник CA5833990"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 50"

    "крышка CA5I7630"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 51"

    "болт CA8T4908"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 52"

    "болт CA1039268"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 53"

    "Уплотнение CA0951671"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Уплотнение(кольцо). CA0951537"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "масляный фильтр двигателя CA2672528"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 56"

    "кольцо уплотнительное CA2398513"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 57"

    "болт CA6V5215"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 58"

    "Шайба CA9M1974"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 59"

    "кольцо уплотнительное CA1039083"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "болт CA6V5217"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 61"

    "клапан CA2941767"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Прокладка CA2344796"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "клапан CA1039725"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Прокладка CA2335496"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "прокладка CA3369856"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "элемент CA2344803"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "кольцо уплотнительное CA4I9404"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 68"

    "уплотнение CA0951513"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 69"

    "прокладка CA2344800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Кран сливной CA2388278"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 71"

    "Прокладка CA5839922"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 72"

    "Термостат CA5839488"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Прокладка корпуса термостата CA5839871"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 74"

    "Патрубок CA2468315"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Хомут CA2578739"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "уплотнение CA5I7628"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 77"

    "шайба CA2344809"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 78"

    "защит. Устройство CA7X1443"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 79"

    "Прокладка CA3359125"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 80"

    "прокладка CA3359124"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 81"

    "болт CA7X2537"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "крышка насоса водяного CA1039747"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 83"

    "болт CA6V3940"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Шланг CA3739662"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 85"

    "кольцо шланга CA2344837"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 86"

    "гайка CA5P7970"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 87"

    "шпилька CA5I7931"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 88"

    "Болт CA2335460"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 89"

    "Прокладка CA2344824"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 90"

    "Прокладка .Стальной корд с гра CA2344806"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 91"

    "прокладка CA5I8111"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 92"

    "болт CA8T7547"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 93"

    "шайба стопорная CA1984776"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 94"

    "Прокладка CA5I7933"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 95"

    "Прокладка CA2344818"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "хомут CA5P0597"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 97"

    "хомут CA5P4868"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 98"

    "Прокладка CA1913206"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 99"

    "болт CA5I7623"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 100"

    "трубка CA2344820"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 101"

    "прокладка CA5I7689"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 102"

    "болт CA5C9553"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 103"

    "шайба CA3B4504"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 104"

    "Хомут CA2344822"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 105"

    "Патрубок CA5I8109"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 106"

    "болт CA2964812"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 107"

    "соединитель CA2354967"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "болт CA6V2317"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 109"

    "Уголок CA5I8110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "Шайба медная CA3149984"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 111"

    "крышка CA0947235"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 112"

    "Клипса CA1968356"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 113"

    "шланг CA1130364"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 114"

    "Шланг CA3149989"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "кольцо CA2945060"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 116"

    "уплотнение CA3003988"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 117"

    "элемент топливного фильтра CA3619555"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 118"

    "уплотнительное кольцо CA6W5698"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 119"

    "колено CA1428928"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 120"

    "Фитинг CA2303737"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "трубка CA2582988"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 122"

    "генератор CA2035492"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 123"

    "Пластина CA2578390"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 124"

    "Датчик давления масла CA3270752"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "хомут CA3S2093"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 126"

    "Зажим CA1325789"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 127"

    "кольцо уплотнительное CA2033940"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 128"

    "Хомут стяжной CA7K1181"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 129"

    "Хомут CA1783620"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 130"

    "Зажим CA4P7581"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 131"

    "шайба CA8T4224"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 132"

    "Опора для закрепления шлангов.Пластик. CA2006345"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 133"

    "ремень CA2583539"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 134"

    "кольцо CA2294896"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 135"

    "Джойстик CA4605350"

    Кол-во: 1.000

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 264258
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО «Газпром проектирование»
    Поставка запасных частей для ремонта снегоболотоходов для нужд Саратовского филиала ООО...
    264258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    998 418
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 264112
    Поставка наборов для вклейки стекол однокомпонентный Classic Plus г.Санкт-Петербург
    Поставка наборов для вклейки стекол однокомпонентный Classic Plus г.Санкт-Петербург
    264112
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263800
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи г.Санкт-Петербург
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи...
    263800
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263719
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen О678АС777, К420НЕ799, У409ВУ777, М310АУ197, О678АС777 Iveco Х810АТ777, Man А250НК199, Isuzu У612МС777, У613МС777,
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобилей Volkswagen О678АС777,...
    263719
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263256
    Поставка расходных материалов для шиномонтажных работ для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Санкт-Петербург г.Сочи
    Поставка расходных материалов для шиномонтажных работ для "Автопредприятия ПАО "Газпром"...
    263256
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 262891
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 8097НТ77
    Поставка запасных частей и расходных материалов для ремонта спец.техники Caterpillar 8097НТ77
    262891
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
    Ценовой запрос № 118550
    о54
    о54
    118550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.10.2019 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
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