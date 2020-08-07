Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приобретение права на использование программы для планшетов "Курс по финансовой грамотности "Читаем финансовую газету" на 2020 -2021 уч.год в количестве 15 лицензий сроком на 12 месяцев

    Приобретение права на использование программы для планшетов "Курс по финансовой грамотности "Читаем финансовую газету" на 2020 -2021 уч.год в количестве 15 лицензий сроком на 12 месяцев

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154605Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154605

    Наименование закупки

    Приобретение права на использование программы для планшетов "Курс по финансовой грамотности "Читаем финансовую газету" на 2020 -2021 уч.год в количестве 15 лицензий сроком на 12 месяцев

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 17:05

    Документация процедуры

    Техническое_задание_Программа_для_пдланшетов.pdf

    Форма_подачи_КП_шаблон.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Юридический адрес

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    Почтовый адрес

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 495 956-00-33

    Факс

    +7 495 739-53-06

    Адрес электронной почты

    APicheguzova@sk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пичегузова Алла Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение права на использование программы для планшетов "Курс по финансовой грамотности "Читаем финансовую газету" на 2020 -2021 уч.год в количестве 15 лицензий сроком на 12 месяцев

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 15:00 GMT +307.08.2020 15:0007.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154605Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение права на использование программы для планшетов "Курс по финансовой грамотности "Читаем финансовую газету" на 2020 -2021 уч.год в количестве 15 лицензий сроком на 12 месяцев

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с ТЗ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФОНД "СКОЛКОВО"
    Все закупки и тендеры ФОНД "СКОЛКОВО"

    Адрес местонахождения

    121205, - МОСКВА, - Сколково инновационного центра, - ЛУГОВАЯ, Д. 4,

    143026, Г МОСКВА, ТЕР СКОЛКОВО ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА, УЛ ЛУГОВАЯ, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приобретение права на использование программы для планшетов "Курс по финансовой грамотности "Читаем финансовую газету" на 2020 -2021 уч.год в количестве 15 лицензий сроком на 12 месяцев"

    Кол-во: 15.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
    Ценовой запрос № 263909
    Госфинансы 2022
    Госфинансы 2022
    263909
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    68 250
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 261901
    Поставка лицензий для актуализации рабочих мест сотрудников с установленным ПК «ГРАНД-Смета»
    Поставка лицензий для актуализации рабочих мест сотрудников с установленным ПК «ГРАНД-Смета»
    261901
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Ценовой запрос № 262349
    Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительных прав на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
    Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии...
    262349
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    310 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить