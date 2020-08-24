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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов (КР)

    Поставка строительных материалов (КР)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154602Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154602

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов (КР)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-57-27

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    gusevaav@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусева Алина Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов (КР)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154602Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов (КР)

    Начальная цена

    604 750,17

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сайдинг Корабельная доска 0.45ММ металлический 0.25х6М RAL 9003"

    Кол-во: 181.500

    "Позиция 2"

    "Планка угла наружного 7004 серый 50х50х3000ММ 0.45ММ покрытие полиэстер"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 3"

    "Дюбель - гриб 10х140 для теплоизоляции с пластиковым стержнем"

    Кол-во: 255.000

    "Позиция 4"

    "Дюбель гвоздь с потайной головкой 6ММ 80ММ"

    Кол-во: 6.500

    "Позиция 5"

    "Винт саморез 4х12 ГОСТ 10621-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Хомут 60/10 ст3 ГОСТ 24137-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Хомут ДУ-15 (20-24)ММ металл с креплением"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Скоба крепежная однолапковая ДКС 25-26ММ оцинкованная сталь 53344"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 9"

    "Лента гидроизоляционная ЛГ-ХР-10 50ММх10М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Труба полиэтиленовая питьевая SDR17 ПЭ100 110ММ 6.6ММ синий/черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Комплект заделки стыка КЗС (Т) 57/140 ПЭ"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 12"

    "Тройник Valfex 10111032 PP-R Дн32"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 13"

    "Лента ФУМ М-1 0.1ММх10ММ"

    Кол-во: 3.103

    "Позиция 14"

    "Лента ФУМ М-1 0.1ММх15ММ фторопластовая ТУ 6-05-1388-86"

    Кол-во: 3.002

    "Позиция 15"

    "Лист ПВХ вспененный Unext-Strong 2030х3050ММ белый 3ММ"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 16"

    "Пластина маслобензостойкая 1Ф-I-МБС-С-3 3ММ ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 0.480

    "Позиция 17"

    "Ткань асбестовая АТ-3 ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 18"

    "Комплектующее изделие Перемычка ПГС 50-560 У2.5"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 19"

    "Лента крепления монтажная F20.07 25М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Пластина соединительная 37305HDZ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 21"

    "Ответвитель Т-образный горизонтальный DTP 80х80ММ 36141 DKC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Лоток кабельный DKC 35061 80х80х3000ММ сталь оцинкованная ГОСТ Р 52868-2007"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 23"

    "Бандаж дистанционный BIC-50.90 12401531 ТУ 3449-001-96363109-2011"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Скрепа С20"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 25"

    "Патрубок компенсационный Политэк 110ММ РР-Н 900110"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Известь негашеная строительная молотая ГОСТ 9179-77"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 27"

    "Угол внутренний ПВХ L-3м белый"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 28"

    "Сетка строительная X-glass стеклоткань 50ММх90М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Блок оконный ПВХ-профиль белый 2 створки (1 поворотно-откидная, 1 глухая) 2 камеры 32мм до 3.5М²"

    Кол-во: 14.910

    "Позиция 30"

    "Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011"

    Кол-во: 280.000

    "Позиция 31"

    "Производство металлических изделий хомут Х51 ФКУ ИК-5 УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 28.000

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