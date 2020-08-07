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Наименование закупки
Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 16:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
a.allahverdov@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллахвердов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 10:30 GMT +307.08.2020 10:3007.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154599Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
488 916,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, улица Энергетиков 16 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес Покупателя в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения денежных средств на расчетный счет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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