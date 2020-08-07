Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес Покупателя в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения денежных средств на расчетный счет