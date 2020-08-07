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    Главная / Торги / Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:3007.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154599Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154599

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    a.allahverdov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллахвердов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:30 GMT +307.08.2020 10:3007.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154599Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих для снегоболотохода ШЕРП для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    488 916,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г. Сосногорск, улица Энергетиков 16 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета на оплату. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в адрес Покупателя в течении 3 (трех) рабочих дней с момента получения денежных средств на расчетный счет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП для ТО на 400 моточасов включительно снегоболотохода Шерп с расходными материалами"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Отопитель предпусковой двигателя снегоболотохода Шерп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Насос для перекачки топлива снегоболотохода Шерп"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Каркас силовой для защиты от опрокидывания снегоболотохода Шерп с устройством дополнительного люка в кунге и системой безопасности ROPS"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Балка осветительная на крышу снегоболотохода Шерп"

    Кол-во: 1.000

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