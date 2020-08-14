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    Главная / Торги / Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154597Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154597

    Наименование закупки

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 786-44-97

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.kovalev@cvch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ковалев Виталий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154597Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ

    Начальная цена

    152 863,92

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жидкость стеклоомывающая Sintec Арктика-20 4Л; ДМ³"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 2"

    "Масло моторное полусинтетическое Gazpromneft Premium L 10W40 4ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Масло дизельное Gazpromneft М-10ДМ 50Л;ДМ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Антифриз жидкость охлаждающая G-Energy NF 40 4.6Л 5КГ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Тосол Газпромнефть 40 10КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Смазка уплотнительная РУС-1 20КГ ТУ 0254-005-54044229-02"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Масло гидравлическое всесезонное Gazpromneft ВМГЗ-60 бочка 205Л СТО 84035624-010-2010 ООО Газпромнефть-СМ"

    Кол-во: 5.000

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