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Наименование закупки
Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 16:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 786-44-97
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.kovalev@cvch.gazbez.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154597Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазочных материалов и специальных жидкостей для Центральной ВЧ
Начальная цена
152 863,92
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя: РФ, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Кол-во: 150.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
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