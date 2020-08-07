Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка облучателя-рециркулятора воздуха

    Поставка облучателя-рециркулятора воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154596Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154596

    Наименование закупки

    Поставка облучателя-рециркулятора воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:41

    Документация процедуры

    Техническое_задание_-бактерицидный_облучатель.docx

    Контракт_с_единственным_поставщиком_Microsoft_Word_(5).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Юридический адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Почтовый адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Контактный телефон

    +7 953 577-17-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pl-100@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка облучателя-рециркулятора воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 09:00 GMT +307.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154596Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка облучателя-рециркулятора воздуха

    Начальная цена

    14 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая, д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ УИЭТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Адрес местонахождения

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной СПДС-60-Р 2х15ВТ 60М3/Ч 160ВТ 220В 50ГЦ 400х200х900ММ УХЛ 4.2"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 83269
    Поставка товара в соответствии с требованиями спецификации. 20
    Поставка товара в соответствии с требованиями спецификации. 20
    83269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 08:00(GMT+03:00)
    123 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить