Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка утеплительных материалов (КР)

    Поставка утеплительных материалов (КР)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154590Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154590

    Наименование закупки

    Поставка утеплительных материалов (КР)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 11:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 416-57-27

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    gusevaav@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гусева Алина Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка утеплительных материалов (КР)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154590Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка утеплительных материалов (КР)

    Начальная цена

    261 004,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Керамзит М-450 10-20ММ в мешках ГОСТ 9757-90"

    Кол-во: 6.684

    "Позиция 2"

    "Полуцилиндр полый теплоизоляционный из минеральной ваты ПЦ-100 Ду50 1000х40ММ ГОСТ 23208-83"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Утеплитель минераловатный URSA Лайт 50ММ 14000х1200ММ"

    Кол-во: 13.200

    "Позиция 4"

    "Полуцилиндр сегмент Пеноплэкс 35 С-2400.165.50 2400х165х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 5"

    "Полуцилиндр Экстрол ПЦЭ 45-1150.57.40 1150х57х40ММ ТУ 5767-004-77909577-2012"

    Кол-во: 8.050

    "Позиция 6"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 20.240

    "Позиция 7"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная ТеплоKNAUF "Для коттеджа" 16х1230х610х50ММ 0.6м3/12м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Сегмент теплоизоляционный Пеноплекс-35 С-2400.115.40 на трубопровод диаметром 108ММ ТУ 5767-001-01297858-02"

    Кол-во: 4.800

    "Позиция 9"

    "Цилиндр теплоизоляционный Isotec ЦФ 32/60 32х601000М"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 10"

    "Цилиндр теплоизоляционный Isotec ЦФ 60/40 60х40х1000М"

    Кол-во: 5.900

    "Позиция 11"

    "Покрытие кровельное Изоэласт П (ЭПП-4,0)"

    Кол-во: 107.500

    "Позиция 12"

    "Кирпич строительный одинарный КР 1НФ 250х120х65ММ F50 красный ГОСТ 530-2012 Россия"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 13"

    "Полуцилиндр Экстрол ПЦЭ 45-1150.57.40 1150х57х40ММ ТУ 5767-004-77909577-2012"

    Кол-во: 8.050

    "Позиция 14"

    "Полуцилиндр Экстрол ПЦЭ 45-1150.57.40 1150х57х40ММ ТУ 5767-004-77909577-2012"

    Кол-во: 12.650

    "Позиция 15"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 20.240

    "Позиция 16"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 14.400

    "Позиция 17"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 18"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 4.800

    "Позиция 19"

    "Мат минераловатный теплоизоляционный ТехМат 5000х1000х50ММ ГОСТ 21880"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 21"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 14.400

    "Позиция 22"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 23"

    "Трубка K-Flex Energo plus PREMIUM 125ММ 25ММ 1М полиэтилен серая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Трубка K-Flex Energo plus PREMIUM 125ММ 25ММ 1М полиэтилен серая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Трубка K-Flex Energo plus PREMIUM 125ММ 25ММ 1М полиэтилен серая"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 9.600

    "Позиция 27"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 28"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 4.800

    "Позиция 29"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 21.600

    "Позиция 30"

    "Мат минераловатный прошивной М1-100 70ММ ГОСТ 21880-94"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Плитка тротуарная квадрат 6К7 500х500х70ММ серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 33"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 34"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.50 2400х35х50ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 35"

    "Полуцилиндр Пеноплэкс 45 ПЦ-2400.35.40 2400х35х40ММ ТУ 5767-003-54349294-2013"

    Кол-во: 2.400

    "Позиция 36"

    "Трубка Energoflex 64ММ 20ММ 2М вспененный ПЭ серая EFXT064202SU"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 262150
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Поставка стороительных материалов для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
    262150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 261026
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    Поставка электротехнической продукции для нужд Тюменского Экспериментального завода
    261026
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить