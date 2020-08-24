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Наименование закупки
Поставка утеплительных материалов (КР)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.08.2020 11:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 416-57-27
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
gusevaav@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Алина Владиславовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка утеплительных материалов (КР)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
24.08.2020 09:30 GMT +324.08.2020 09:3024.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154590Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка утеплительных материалов (КР)
Начальная цена
261 004,53
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата поставленного Товара производится Покупателем не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору, подписания сторонами Товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Кол-во: 6.684
Кол-во: 6.000
Кол-во: 13.200
Кол-во: 9.000
Кол-во: 8.050
Кол-во: 20.240
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.800
Кол-во: 0.500
Кол-во: 5.900
Кол-во: 107.500
Кол-во: 360.000
Кол-во: 8.050
Кол-во: 12.650
Кол-во: 20.240
Кол-во: 14.400
Кол-во: 2.400
Кол-во: 4.800
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.400
Кол-во: 14.400
Кол-во: 2.400
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.600
Кол-во: 2.400
Кол-во: 4.800
Кол-во: 21.600
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.400
Кол-во: 2.400
Кол-во: 2.400
Кол-во: 2.400
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