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    Главная / Торги / Облучатели-рециркуляторы для нужд ГУО (уточненная потребность)

    Облучатели-рециркуляторы для нужд ГУО (уточненная потребность)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 00:0012.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154589

    Наименование закупки

    Облучатели-рециркуляторы для нужд ГУО (уточненная потребность)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО "Газпром" "Главное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Санкт-Петербурге
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Контактный телефон

    911-131-7712

    Факс

    +7 812 613-39-06

    Адрес электронной почты

    SSolovyeva@nw.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьева Светлана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Облучатели-рециркуляторы для нужд ГУО (уточненная потребность)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 00:00 GMT +312.08.2020 00:0012.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Облучатели-рециркуляторы для нужд ГУО (уточненная потребность)

    Начальная цена

    504 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Внуковская д. 2 лит. А корпус С Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21214020, г. Смоленск, ул. Николаева, д. 85, Калининград, Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему Договору производится Покупателем по факту поставки Продукции в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (Форма Торг-12), при условии выставления Поставщиком счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Наименование заказчика

    Главное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Главное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха ОРУБп-3-3-"КРОНТ" (Дезар-4) передвижной закрытого типа 3х15Вт 100М³/Ч"

    Кол-во: 14.000

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