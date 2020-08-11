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    Главная / Торги / Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140

    Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154583Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154583

    Наименование закупки

    Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ - ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Юридический адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Почтовый адрес

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Контактный телефон

    +7 8422 20-85-02

    Факс

    +7 8422 20-65-66

    Адрес электронной почты

    solov-roscha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агеева Татьяна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154583Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140

    Начальная цена

    4 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г.Ульяновск, пр.Авиастроителей,19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания заказчиком документов о приемке (товарная накладная/товарно-транспортная накладная).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
    Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"

    Адрес местонахождения

    432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140"

    Кол-во: 60.000

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