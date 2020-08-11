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Наименование закупки
Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 16:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Почтовый адрес
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Контактный телефон
+7 8422 20-85-02
Факс
+7 8422 20-65-66
Адрес электронной почты
solov-roscha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Агеева Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 12:00 GMT +311.08.2020 12:0011.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154583Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбеливатель Белизна универсальный жидкость 1000МЛ для отбеливания хлопчатобумажных и льняных тканей 626140
Начальная цена
4 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г.Ульяновск, пр.Авиастроителей,19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания заказчиком документов о приемке (товарная накладная/товарно-транспортная накладная).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Все закупки и тендеры ОГКУ ДЕТСКИЙ ДОМ "СОЛОВЬИНАЯ РОЩА"
Адрес местонахождения
432072, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Проспект Авиастроителей, 19
Кол-во: 60.000
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