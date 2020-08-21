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    Главная / Торги / Поставка котлов газовых для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Поставка котлов газовых для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 00:0021.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154580Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154580

    Наименование закупки

    Поставка котлов газовых для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-11

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    a.shabaev@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шабаев Андрей Айратович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка котлов газовых для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.08.2020 00:00 GMT +321.08.2020 00:0021.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154580Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка котлов газовых для капитального ремонта объектов ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Начальная цена

    647 785,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, д. 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка должна быть включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел газовый напольный одноконтурный Ишма-31.5 Nova Sit 31.5КВТ 895x425x764ММ сталь с пьезорозжигом 320М2 открытая камера сгорания 150ММ ОАО "Боринское""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Котел газовый напольный одноконтурный АОГВ 23.2-1 23.2КВТ 850х330х550ММ нержавеющая сталь 200М2 открытая камера сгорания 56КГ 138ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Котел газовый напольный одноконтурный АОГВ 17.4-1 17.4КВТ 383х953х467ММ нержавеющая сталь открытая камера сгорания 146ММ 90ПРОЦ ОАО "ЖМЗ""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Котел газовый напольный АОГВ 11.6-3 11.6КВТ 411х304х936ММ нержавеющая сталь 116М2 41.1КГ природный газ 85ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Котел газовый напольный одноконтурный Ишма-50У 48КВТ 605х764х895ММ нержавеющая сталь 500М2 природный газ ОАО "Боринское""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Аппарат отопительный газовый бытовой АОГВ-29-1 29КВТ 40Л Лемакс"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Котел газовый напольный одноконтурный АОГВ 17.4-3 17.4КВТ 383х953х467ММ нержавеющая сталь 170М2 открытая камера сгорания 56КГ 146ММ природный газ"

    Кол-во: 4.000

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