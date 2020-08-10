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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для физиотерапии

    Поставка расходных материалов для физиотерапии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154577Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154577

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для физиотерапии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для физиотерапии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 00:00 GMT +310.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154577Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для физиотерапии

    Начальная цена

    400 912,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место нахождения: Российская Федерация , 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца. Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмульсия водная "Эвкалипта" 250МГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Эмульсия водная "Сладкий сон" 250МГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Эмульсия водная "Календула" 250МГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Средство для ванн эмульсия "Нафтин" цвет коричневый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Крем массажный Нега 75МЛ"

    Кол-во: 945.000

    "Позиция 6"

    "Эмульсия дренажная антицеллюлитная быстровпитывающаяся LPG 485МЛ 7927"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Масло массажное Моё солнышко 200МЛ"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 8"

    "Нефть нафталанская обессмоленная темно-красный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Изделие Прокладки увлажняемые для резиновых электродов 8х12см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Набор для аппарата Хивамат для обеспечения гигиенических процедур 95ММ 00392"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Гель для фонофореза Явента для массажа с натуральным СО2-экстрактом лавра"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Гель для фонофореза "Элкорапан" для физиотерапии 0.25Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Гидрокортизон мазь туба 1ПРОЦ 10Г"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Бутадион МНН-Фенилбутазон мазь туба 5ПРОЦ 20000МГ 1шт ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Эмульсия водная "Шалфея" 250МГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Крем антицеллюлитный липолитический LPG SYSTEM 7926 485МЛ быстровпитывающийся"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 17"

    "Изделие Прокладки увлажняемые для резиновых электродов 6х8СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Тест-система на определение 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Комплектующие к аппаратам для лечения Комплект тубусов для аппарата ОУФну 12ШТ ЗАО Завод ЭМА ТУ 9444-004-46655261-2003 Россия"

    Кол-во: 2.000

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