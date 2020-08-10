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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для физиотерапии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 14:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
864266
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
m.komarov@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комаров Марк Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для физиотерапии
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 00:00 GMT +310.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154577Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для физиотерапии
Начальная цена
400 912,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место нахождения: Российская Федерация , 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца. Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 945.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 6.000
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