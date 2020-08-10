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Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 16:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 11:00 GMT +310.08.2020 11:0010.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154575Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"
Начальная цена
276 666,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата выполненных работ производится на основании счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Заказчиком без претензий: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 1.000
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