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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"

    Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 11:0010.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154575Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154575

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:20

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 11:00 GMT +310.08.2020 11:0010.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154575Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    276 666,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата выполненных работ производится на основании счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Заказчиком без претензий: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение наружных отделочных работ отделка помещений ООО Прогресс-Р"

    Кол-во: 1.000

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