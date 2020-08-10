Выполнение работ по ремонту здания бара "Голубая Лагуна" для нужд ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата выполненных работ производится на основании счета на оплату в течение 10 (десяти) банковских дней, после подписания Заказчиком без претензий: акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Датой оплаты является дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.