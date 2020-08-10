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    Главная / Торги / Поставка лабораторных расходных материалов

    Поставка лабораторных расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154574Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154574

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторных расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 00:00 GMT +310.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154574Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных расходных материалов

    Начальная цена

    537 830,75

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место наождения : Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца. Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка вакуумная Vacuette с К3 ЭДТА 4МЛ 13х75ММ 50ШТ 454036"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 2"

    "Тромбопластин №10 Ренам"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Масло иммерсионное Минимед 100МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Раствор очищающий Депротеинизатор кобас С 111 04838181001, Roche"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Реагент Универсальный дилюент 20Л Cellpack Sysmex"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Набор для клинического анализа Roche кала (500 определений)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Азур-эозин по Романовскому Диахим-Гемистейн-Р 1Л для окраски препаратов периферической крови ТУ 9398-270-27428909-2002"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Экспресс-тест Кардио тест "Иммунтех" 100полосок для качественного определения тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови трехкомпонентный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Пробирка вакуумная Vacuette с активатором свертывания и гелем 4МЛ 13х75ММ 50ШТ 454071"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Пробирка вакуумная Vacuette без наполнителя 4МЛ 13х75ММ 50ШТ 454001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Набор реагентов Плазма крови человека контрольная, норма №6 КМ1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Натрий лимоннокислый трехзамещенный 5.5-водный ЧДА 0.5КГ ГОСТ 22280-76"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Тест-полоска Combur 10-Test UX 100ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Набор реагентов для обнаружения скрытой крови в кале Диахим"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов для исследования кала на гельминты Диахим"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Реактив Калибратор для автоматизированных систем 12х3мл, 10759350190, Roche"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Набор реагентов ТЕСТ АЧТВ-ПГ-7/1 Ренам"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Стекло предметное 75x25ММ СО"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Скарификатор VACUETTE 200ШТ автомат механический 2,0ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Скарификатор стерильный одноразовый"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 21"

    "Стакан высокий Н-1-250 250МЛ ТС ГОСТ 25336-82, ISO 3819 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Стакан лабораторный В-1-400 300СМ3;^МЛ 10003804 ТУ 9464-019-29508133-2015"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Чашка Петри 70ММ 15ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Игла двусторонняя ОП стерильная 21G*1 1/2 0.8х38ММ для вакуумных пробирок 100ШТ 1526504 Вакутест Кима срл Италия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 25"

    "Контейнер медицинский для сбора мочи 120СМ3;^МЛ стерильный"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 26"

    "Реагент лизирующий Stromаtolyser WH 3 флакона 500СМ3;^МЛ №122165400001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Тест-полоска к глюкометру OneTouch Ultra 50ШТ"

    Кол-во: 40.000

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