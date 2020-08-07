www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 16:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 342 235-51-05
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
baranova-mv@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баранова Марина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154572Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
340 516,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, 604025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 45Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после поставки: 45 календарных дней, для МСП - 15 рабочих дней. Доставка до склада автотранспортом поставшика. Стоитмость доставки включить в цену.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 2052.000
Кол-во: 1700.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 9800.000
Кол-во: 3020.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1510.000
Кол-во: 90.000
Кол-во: 33.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.