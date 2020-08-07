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    Главная / Торги / Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"

    Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154572

    Наименование закупки

    Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 16:46

    Документация процедуры

    ЦЗ_154572.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-51-05

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    baranova-mv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баранова Марина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ТМЦ для Пермского филиала ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    340 516,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, 604025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после поставки: 45 календарных дней, для МСП - 15 рабочих дней. Доставка до склада автотранспортом поставшика. Стоитмость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скоба крепежная с гвоздем 3мм (уп100шт)"

    Кол-во: 2052.000

    "Позиция 2"

    "Болт анкерный распорный, с крюком M8 8x60мм сталь оцинкованный"

    Кол-во: 1700.000

    "Позиция 3"

    "Кронштейн настенный, универсальный UMB-500 140x510x187мм"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Кронштейн с крюком CSC-12(S) для установки на деревянных, железобетонных и металлических стойках и столбах 12кН"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Кабель-канал 20x10мм поливинилхлорид"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Дюбель хомут полипропилен для крепления кабеля D3...13мм"

    Кол-во: 9800.000

    "Позиция 7"

    "Бахилы полиэтилен B14см x L39см x s20мкм"

    Кол-во: 3020.000

    "Позиция 8"

    "Провод силовой ПВ-3 1x4 1 жила 4мм2 желто-зеленый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Этикетка самоклеющаяся 42x10мм 96шт 1л A4"

    Кол-во: 1510.000

    "Позиция 10"

    "Зажим натяжной АСС для гибких абонентских кабелей 2...6мм 1.3кН"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 11"

    "Шпатлевка акриловая Стандарт универсальная"

    Кол-во: 33.000

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