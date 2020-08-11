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    Главная / Торги / Поставка защитных ограждений

    Поставка защитных ограждений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154568Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154568

    Наименование закупки

    Поставка защитных ограждений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 15:39

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Информация_о_цепочке_собственников__включая_бенефициаров.docx

    Паспорт_предприятия.doc

    Согласие_на_обработку_ПДн_бенефициары.docx

    Техническая_часть.docx

    Декларация_СМСП.DOCX

    Список_документов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Юридический адрес

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Контактный телефон

    (812) 646-12-23

    Факс

    +7 812 646-12-12

    Адрес электронной почты

    t.maltseva@spblng.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка защитных ограждений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 10:00 GMT +311.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154568Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка защитных ограждений

    Начальная цена

    129 394,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, В соответствии с технической частью и условиями договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с технической частью и условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром СПГ Портовая
    Все закупки и тендеры Газпром СПГ Портовая

    Адрес местонахождения

    190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20/22, лит.А

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 85, корп.3, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щит ограждения сварочный ЩОС-01-02 1600х600х1800ММ ПКП "Завод ВТО""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Щит ограждения диэлектрический 1700х1034х600ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Щит ограждения стационарный сборно-разборный защитный ЩОС-04 исп.2 ПВХ 2000х600х2000ММ"

    Кол-во: 4.000

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