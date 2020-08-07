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    Главная / Торги / Поставка сопутсвующего оборудования связи КМЧ (волновод, облучатель)

    Поставка сопутсвующего оборудования связи КМЧ (волновод, облучатель)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 00:0007.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154567

    Наименование закупки

    Поставка сопутсвующего оборудования связи КМЧ (волновод, облучатель)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 15:24

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белогуров Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сопутсвующего оборудования связи КМЧ (волновод, облучатель)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 00:00 GMT +307.08.2020 00:0007.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сопутсвующего оборудования связи КМЧ (волновод, облучатель)

    Начальная цена

    79 680,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 198188, г. Санкт-Петербург, ст. Броневая д.4, МТБ "Центральная"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Доставка включена в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Волновод универсальный элиптический EW77 7.125-8.5МГЦ Andrew"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Держатель волновода 42396А-11"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 3"

    "Крепление для плинта несущая С1 19" 3U для плинтов ПВТ 120915-00063"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Облучатель в сборе TF-10-7W-18-HX 7.125-8.500ГГЦ для антенны 3М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Переходник коаксиальный Zelax ПЕ1-1 BNC/RJ-45 75/120ОМ 54х44х25ММ"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 6"

    "Плинт с нормально замкнутыми контактами ПВТ-10Р-5е 10ПАР 120902-00081"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 7"

    "Сшивка ремонтная для волновода EW77/EWP77 117DZ"

    Кол-во: 1.000

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