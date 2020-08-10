Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка вспомогательных медицинских материалов

    Поставка вспомогательных медицинских материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154564Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154564

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных медицинских материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 13:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных медицинских материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 00:00 GMT +310.08.2020 00:0010.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154564Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных медицинских материалов

    Начальная цена

    549 009,18

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка" , место нахождения: Российская Федерация , 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная. д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятьнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца. Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце бумажное Plushe двухслойное 2РУЛОНА/УПАК"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 2"

    "Комплект одноразовой одежды стерильный КМ-ИМС хирургический Халат смс 25 140СМх140СМ ТУ 9398-002-50337012-2010 ООО Интермедсервис"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для УЗИ Sony UPP-110S 110ммx20м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Бумага регистрационная для ЭКГ Schiler АТ-10 в пачках 250л. 210ммx35м"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 5"

    "Бумага регистрационная для ЭКГ МАС 500 №1 90х90ММ Лента регистрац. бумажн. тепл. 4104"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Гель для ЭКГ Униагель 1000МЛ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Губка для гидромассажных ванн желтая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 8"

    "Теплопакет для грязелечения одинарный 350х270ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Пакет для утилизации медицинских отходов одноразовый Класс Б желтый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Подголовник для бальнеотерапии 25x34СМ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Стакан одноразовый Комус Бюджет пластик прозрачный 200МЛ 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Термометр бытовой оконный ТБ-ЗМ1 исп.5 от -50 до +50ГРАД ЦЕЛЬС 22х250ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Кружка мерная пластик 1000МЛ 3724940"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Электрод многоразовый для ЭКГ 30-32ММ 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Электрод одноразовый Fiab для ЭКГ 50ММ 30ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Контейнер медицинский одноразовый ЭКОгрупп для использованных игл 500СМ3;^МЛ нестерильный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Тара и упаковка для медицинских отходов Контейнер для использованных игл Олданс пластамасса 2Л; ДМ³"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Термометр медицинский для холодильника ТС-7-М1 -30... +30ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Часы песочные ЧПН-1 1МИН"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Часы песочные 10МИН"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Часы песочные ЧП-5 5МИН"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Часы песочные ЧП-15 15МИН"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Часы песочные ЧП-3 3МИН"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Униспрей для ЭКГ флакон 0.2КГ Россия электродная жидкость"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Бахилы одноразовые 20МКМ капсула для аппарата Бахилкин"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 26"

    "Салфетка косметологические одноразовые White Line 300х300ММ голубая спанлейс 100ШТ"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 27"

    "Изделие Пакеты для использования при грязелебных процедурах 120Л 10ШТ ПГ-120 №10 ООО "ТЕКОС-ИНДУСТРИЯ""

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 28"

    "Перчатки одноразовые 50 ПАР"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "Перчатки медицинские Dermagrip нитрил 25ПАР"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Перчатки медицинские нитрил XS 100ШТ ООО "СитекМед""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Крафт-пакет Стерит 150х200 №100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Гигрометр психрометрический ВИТ-1 0...+25ГРАД ЦЕЛЬС 295х120х50ММ 350Г ТУ 25-11.1645-84 ОАО "Термоприбор" Россия"

    Кол-во: 12.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 260592
    Поставка измерительного оборудования для оснащения столовой Администрации ООО "Газпром переработка"
    Поставка измерительного оборудования для оснащения столовой Администрации ООО "Газпром...
    260592
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76753
    Поставка термогигрометра для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка термогигрометра для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"
    76753
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    60 092
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 80334
    На поставку мединструментария на 2019г
    На поставку мединструментария на 2019г
    80334
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    579 487
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 82776
    Приобоетение мединструментария на 2019г
    Приобоетение мединструментария на 2019г
    82776
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    579 487
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Ценовой запрос № 84131
    Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2
    Гигрометры ВИТ-1, ВИТ-2
    84131
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    7 314
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить