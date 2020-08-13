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    Главная / Торги / Поставка стоматологических расходных материалов

    Поставка стоматологических расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154560Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154560

    Наименование закупки

    Поставка стоматологических расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 11:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    864266

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.komarov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комаров Марк Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стоматологических расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154560Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологических расходных материалов

    Начальная цена

    253 237,82

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место нахождения: Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Принадлежность стоматологическая Бумага артикуляционная ВК01 300ШТ синяя 200МКМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Принадлежность стоматологическая Валик ватный 500ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Паста полировочная Суперполиш для получения зеркального блеска 45Г Керр Хаве Швейцария"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Игла карпульная дентальная стерильная Нипро №100 30Gх16ММ для карпульного шприца Биодент Ко., Лтд."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Материал Каналонаполнитель Maillefer Lentulo №001 4ШТ Швейцария"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Штифт гуттаперчевый Дисподент 120ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Штифт стекловолоконный Bufa 6ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Материал Септодонт Канал плюс для пломбирования и лечения корневых каналов 5Г шприц 1ШТ Франция"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Инструмент эндодонтический Mani H-файл размер 15-40 25ММ Япония"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Инструмент эндодонтический Каналорасширитель VDW Про-Эндо К-Файл размер 10 25ММ 6ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Адгезив Бонд Сингл Бонд 2 флакон 6Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Аппликатор стоматологический средний для нанесения жидкостей и гелей ДС Браш ОП р.М 1,5мм №125"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Лак стоматологический фторирующий однокомпонентный противокариесный противоболевой Белак-F АО "Опытно-экспериментальный завод "ВладМиВа" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Материал слепочный А-силиконовый база Спидекс (Speedex putty) 910мл"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Набор стоматологический Estelite Sigma Quick 6ШПРх3.8ГР кат.номер 42.117"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Принадлежность стоматологическая Головка полировочная 624065Х"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Цемент стеклоиономерный порошок Витремер А3 9Г 3М ESPE Dental Products США"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Роторасширитель винтовой"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Принадлежность стоматологическая Карпула Ультракаин Д-С форте Аэрм Мед 1:100000 1.7МЛ 100ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Средство антисептическое Гипохлоран-3 (Гипохлорит натрия) жидкость для антисептической обработки каналов 3.25ПРОЦ 300МЛ ООО "НКФ Омега-Дент" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Принадлежность стоматологическая Карпула Ультракаин Д-С 1:200 000 1.7МЛ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Средство дезинфицирующее Трилокс спрей емкость 0.5Л 1ШТ ПО "ТОС" Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Бор стоматологический алмазный Владмива 315.001.534.018 для турбинного наконечника"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 24"

    "Принадлежность стоматологическая Материал прокладочный Ionosit Спидент 2Г 4ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Перчатки медицинские нитрил XS 100ШТ ООО "СитекМед""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Принадлежность стоматологическая Порошок для Эйр Флоу Хэнди Profi-Flow 300Г флакон OMNIDENT"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 27"

    "Материал Септодонт Septo-pack для временных пломб 60Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Композит световой жидкотекучий Филтек Flow 2х2Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Принадлежность стоматологическая Материал прокладочный Рацестиптин 13МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Цемент стеклоиономерный Фуджи 15Г 8МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Салфетка дезинфицирующая Трилокс 300ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 32"

    "Принадлежность стоматологическая Каналорасширитель тип К ручной для расширения и очистки корневого канала 50ШТ ОАО "КМИЗ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Принадлежность стоматологическая Материал пломбировочный CITRIX 5Г+5Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Наконечник турбинный турбинный НТС-300-05 М4 "Тех""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Принадлежность стоматологическая Наконечник угловой НУ-40М 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Шприц карпульный Medenta"

    Кол-во: 5.000

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