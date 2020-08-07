Цена договора и требования к обеспечению

Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 20 по 30 (31) число месяца

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Крем защитный для защиты от УФ-излучения и кровососущих насекомых Армакон Камара SPF 30 200МЛ" Кол-во: 276.000

"Позиция 2" "Крем защитный гидрофильный Армакон Серволин для защиты кожи от нефтепродуктов, растворителей, красок, стекловолокна 100МЛ" Кол-во: 492.000

"Позиция 3" "Крем защитный гидрофобный Армакон Серволин Протект для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей 100МЛ" Кол-во: 612.000

"Позиция 4" "Крем защитный комбинированного действия Армакон ДЭ-12 для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей 100МЛ" Кол-во: 456.000

"Позиция 5" "Паста очищающая с комбинированным абразивом Армакон Топхэнд для очистки кожи от сильных загрязнений 200МЛ туба" Кол-во: 237.000

"Позиция 6" "Крем регенерирующий восстанавливающий Армакон Велум 100МЛ для кожи рук и лица туба ГОСТ Р52343-2005" Кол-во: 1308.000

"Позиция 7" "Крем защитный комбинированного действия Армакон Световит для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С 100МЛ" Кол-во: 460.000

"Позиция 8" "Гель для очистки кожи антисептический кожный дезинфицирующий Армакон Армасепт 100МЛ туба 1209" Кол-во: 284.000

"Позиция 9" "Паста очищающая с абразивным компонентом Армакон Лаймекс для очистки кожи от сильных загрязнений 200МЛ" Кол-во: 396.000

"Позиция 10" "Крем защитный Армакон Велум Фрост SPF15 для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур и УФ-излучения 100МЛ" Кол-во: 546.000

"Позиция 11" "Крем защитный Армакон Серволин Эмульсия для снижения потоотделения 100МЛ" Кол-во: 228.000

"Позиция 12" "Спрей защитный Армакон Камара Антиклещ для защиты от кровососущих насекомых и клещей 100МЛ флакон ГОСТ 31460-2012" Кол-во: 514.000