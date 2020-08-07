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    Главная / Торги / Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154556

    Наименование закупки

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 17:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.fedunets@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федунец Светлана Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Начальная цена

    1 848 290,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крем защитный для защиты от УФ-излучения и кровососущих насекомых Армакон Камара SPF 30 200МЛ"

    Кол-во: 276.000

    "Позиция 2"

    "Крем защитный гидрофильный Армакон Серволин для защиты кожи от нефтепродуктов, растворителей, красок, стекловолокна 100МЛ"

    Кол-во: 492.000

    "Позиция 3"

    "Крем защитный гидрофобный Армакон Серволин Протект для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей 100МЛ"

    Кол-во: 612.000

    "Позиция 4"

    "Крем защитный комбинированного действия Армакон ДЭ-12 для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей 100МЛ"

    Кол-во: 456.000

    "Позиция 5"

    "Паста очищающая с комбинированным абразивом Армакон Топхэнд для очистки кожи от сильных загрязнений 200МЛ туба"

    Кол-во: 237.000

    "Позиция 6"

    "Крем регенерирующий восстанавливающий Армакон Велум 100МЛ для кожи рук и лица туба ГОСТ Р52343-2005"

    Кол-во: 1308.000

    "Позиция 7"

    "Крем защитный комбинированного действия Армакон Световит для защиты кожи от УФ излучения диапазонов А, В, С 100МЛ"

    Кол-во: 460.000

    "Позиция 8"

    "Гель для очистки кожи антисептический кожный дезинфицирующий Армакон Армасепт 100МЛ туба 1209"

    Кол-во: 284.000

    "Позиция 9"

    "Паста очищающая с абразивным компонентом Армакон Лаймекс для очистки кожи от сильных загрязнений 200МЛ"

    Кол-во: 396.000

    "Позиция 10"

    "Крем защитный Армакон Велум Фрост SPF15 для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур и УФ-излучения 100МЛ"

    Кол-во: 546.000

    "Позиция 11"

    "Крем защитный Армакон Серволин Эмульсия для снижения потоотделения 100МЛ"

    Кол-во: 228.000

    "Позиция 12"

    "Спрей защитный Армакон Камара Антиклещ для защиты от кровососущих насекомых и клещей 100МЛ флакон ГОСТ 31460-2012"

    Кол-во: 514.000

    "Позиция 13"

    "Спрей защитный Армакон КамараАнтиклещ для защиты от кровососущих насекомых и клещей 200МЛ флакон"

    Кол-во: 896.000

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