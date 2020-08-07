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    Главная / Торги / Поставка постельного белья и принадлежностей

    Поставка постельного белья и принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 22:0007.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154552

    Наименование закупки

    Поставка постельного белья и принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 14:30

    Документация процедуры

    техническое_задание.pdf

    _Типовая_форма_договора_поставки_товаров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Юридический адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Почтовый адрес

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Контактный телефон

    +7 8442 46-13-99

    Факс

    +7 8442 46-14-08

    Адрес электронной почты

    I.Kuryanov@vcgo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка постельного белья и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 22:00 GMT +307.08.2020 22:0007.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка постельного белья и принадлежностей

    Начальная цена

    120 990,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, 400011 г. Волгоград, проспект Университетский, д.71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем в безналичном порядке, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты поставки Товара. Срок поставки: не более 10-ти календарных дней со дня заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"
    Все закупки и тендеры ЧПОУ "ГАЗПРОМ КОЛЛЕДЖ ВОЛГОГРАД"

    Адрес местонахождения

    400011, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, проспект Университетский, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Наволочка №3 70х70СМ бязь набивная хлопок 100% 145-150Г/М2 в ассортименте ГОСТ 31307-2005 ЗАО "Факел""

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 2"

    "Подушка голубая пух, перо 100% хлопок 160-190г/м2 70x70СМ ГОСТ Р 50576-93 ЗАО "Факел""

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 3"

    "Простыня 1.5-спальная бязь набивная 100% хлопок 210х150СМ 142-150Г/М2 ГОСТ 31307-2005 ЗАО "Факел""

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Пододеяльник 1.5-спальный бязь набивная 100% хлопок 142-150Г/М2 210х150СМ ГОСТ 31307-2005 ЗАО "Факел""

    Кол-во: 102.000

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