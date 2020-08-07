Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем в безналичном порядке, путём перечисления на расчётный счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) рабочих дней, с даты поставки Товара. Срок поставки: не более 10-ти календарных дней со дня заключения договора.