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    Главная / Торги / Поставка рукавов для перекачивания авиатоплива_ЮФ

    Поставка рукавов для перекачивания авиатоплива_ЮФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154547Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154547

    Наименование закупки

    Поставка рукавов для перекачивания авиатоплива_ЮФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 12:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 34675 2-92-75

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    grigoryev.sd@yug.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Сергей Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рукавов для перекачивания авиатоплива_ЮФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.08.2020 12:00 GMT +314.08.2020 12:0014.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154547Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рукавов для перекачивания авиатоплива_ЮФ

    Начальная цена

    4 166,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628240,ХМАО-Югра,г.Советский, Аэропорт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    DAP Incoterms 2010, оплата в течении 20 дней после доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав резиновый маслобензостойкий для перекачивания авиатоплива ОРБТ-38 20М 38х49.5 4АТМ ТУ 38 105620-86"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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