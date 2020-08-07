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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:3007.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154545Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154545

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 14:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Контактный телефон

    +7 812 578-76-00 доб. 36757

    Факс

    +7 812 578-76-28

    Адрес электронной почты

    tender@gsg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:30 GMT +307.08.2020 10:3007.08.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154545Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов для печатного оборудования

    Начальная цена

    151 941,78

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Суворовский проспект, д.16/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты Товара: 10 (десять) дней с момента передачи Товара Покупателю, что подтверждается накладной о передаче. Срок поставки Товара: не позднее10 (десяти) дней с даты заключения Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Oce ColorWave 650 6874B009 черный 500МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Oce ColorWave 650 6874B007 голубой 500Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Oce 650CW ColorWave 6874B008 пурпурный 500МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Oce ColorWave 650 6874B006 желтый"

    Кол-во: 2.000

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