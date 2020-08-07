www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 13:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 8216 75-91-35 доб. 190
Факс
Адрес электронной почты
e.chezganova@sgtorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полончак Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 08:00 GMT +307.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154542Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде
Начальная цена
704 601,72
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Вологодская область, Российская Федерация, 160028, г.Вологда, ул.Копрецовская, д.39 складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условий договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 1620.000
Кол-во: 2160.000
Кол-во: 1188.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.