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    Главная / Торги / Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде

    Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154542Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154542

    Наименование закупки

    Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 13:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 8216 75-91-35 доб. 190

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.chezganova@sgtorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полончак Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 08:00 GMT +307.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154542Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мясных консервов для нужд Ухтинского УООП ООО «Газпром питание» в г. Вологде

    Начальная цена

    704 601,72

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, Российская Федерация, 160028, г.Вологда, ул.Копрецовская, д.39 складРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Говядина тушеная консервы мясные высший сорт Совок железная банка с ключом 325Г ООО "Балтком""

    Кол-во: 1620.000

    "Позиция 2"

    "Свинина тушеная Совок железная банка с ключом 325Г высший сорт ООО "Балтком""

    Кол-во: 2160.000

    "Позиция 3"

    "Консервы мясные Ветчина Совок 325Г железная банка с ключом ООО "Балтком""

    Кол-во: 1188.000

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