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    Главная / Торги / Поставка фанеры

    Поставка фанеры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 22:0006.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154540Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154540

    Наименование закупки

    Поставка фанеры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 13:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 969 805-33-33

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фанеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 22:00 GMT +306.08.2020 22:0006.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154540Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фанеры

    Начальная цена

    994 290,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область 625007, Тюменская область, г. Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100%, самовывоз со склада Поставщика в г. Тюмени.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фанера ламинированная СВЕЗА береза 1-сорт F/F 9ММ 2440х1220ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Плита ДСП черный 2800х2070х10ММ ГОСТ 10632-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Фанера марки ФК березовая 4/4 1525х1525ММ 4ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Фанера марки ФК березовая 4/4 1525х1525ММ 6ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Фанера марки ФК березовая 4/4 1525х1525ММ 10ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Фанера марки ФК березовая 4/4 1525х1525ММ 12ММ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Фанера марки ФК березовая 4/4 1525х1525ММ 15ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 II/III (BB/CP) береза Сорт II/III 4ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 II/III (BB/CP) береза Сорт II/III 6ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 II/III (BB/CP) береза Сорт II/III 8ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 II/III (BB/CP) береза Сорт II/III 10ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 I/II (B/ВВ) береза сорт I/II 9ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 II/III (BB/CP) береза Сорт II/III 12ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Фанера марки ФСФ Х ФСФ S100 II/II (BB/ВВ) береза Сорт II/II 15ММ 2440х1220ММ СВЕЗА"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Фанера ламинированная береза 1/1 21ММ 2440х1220ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Фанера бакелизированная ФБС-1-А-Т береза 10ММ 2440х1220ММ"

    Кол-во: 20.000

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