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    Главная / Торги / канцелярия

    канцелярия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 08:0010.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154531Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154531

    Наименование закупки

    канцелярия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Контактный телефон

    +7 83164 2-25-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харитонова Анна Евгеневна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канцелярия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 08:00 GMT +310.08.2020 08:0010.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154531Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канцелярия

    Начальная цена

    17 353,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынец ул. Зубова дом 46АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата платежным поручением, по факту отгрузки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карандаш Attache Silk чернографитный шестигранный дерево НВ 177ММ заточенный с ластиком 391145"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Скрепки канцелярские Attache коричневые"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Ластик треугольный Erich Krause 58000"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Скобы для степлера №10 Sponsor 1000ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Корректор карандаш (штрих) Berlingo 0.8МЛ пластиковый наконечник"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Папка без скоросшивателя Дело картон немелованный 360Г/М² 200ШТ/УПАКММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Набор маркеров Erich Krause Visioline V-20 текстовыделителей 0.6-5.2ММ 4 цвета скошенный 4ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Ручка шариковая CORVINA 51 1ММ синий"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Бумага для факса ролик Fax 45/12ММ 210ММх30Мх12ММ 55г/м2 24ШТ Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Тетрадь общая Brauberg 48ЛИСТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Пружины для переплета пластиковые 16ММ белые 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Пружины для переплета пластиковые 45ММ белые 50ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Лента клейкая скотч Нова Ролл 48ММх50М ассорти 50МКМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Блок для записей не склеенный Attache Economy 90х90х90ММ 65Г/М2 разноцветный 605144 Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Бумага для копировально-множительной техники офисная SvetoCopy марка C A4 80Г/М2 0.104ММ 146ПРОЦ 500ЛИСТ белая 64876 ГОСТ Р 57641-2017 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Стикер с клейким краем ОФИСНАЯ ПЛАНЕТА 38x51ММ желтый 100ЛИСТ 2 блока"

    Кол-во: 20.000

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