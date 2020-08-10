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    Главная / Торги / Поставка катодной защиты для нужд АО "Томскгазпром"

    Поставка катодной защиты для нужд АО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 20:0010.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154528Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154528

    Наименование закупки

    Поставка катодной защиты для нужд АО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:36

    Документация процедуры

    проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-36

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    lobanovkv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобанов Константин Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка катодной защиты для нужд АО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 20:00 GMT +310.08.2020 20:0010.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154528Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка катодной защиты для нужд АО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    499 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 90 календарных дней, оплата на 15 календарный день с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь катодной защиты МПН-ОПЕ-М14-1С1-2/1,0-2/20-48-У2-А-485 ТУ 3415-025-22136119-2009 Энергомера"

    Кол-во: 1.000

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