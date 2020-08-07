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    Главная / Торги / 046 Поставка стеклянных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    046 Поставка стеклянных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154527Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154527

    Наименование закупки

    046 Поставка стеклянных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:40

    Документация процедуры

    Проект_договора_согласованный_(1959220_v1).PDF

    Расчет_НМЦ_стенды.xlsx

    Пример_крепёжной_фурнитуры_для_настенных_стендов.jpg

    Стенды_настенные_и_стекло_для_напольного_стенда.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    046 Поставка стеклянных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 08:00 GMT +307.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154527Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    046 Поставка стеклянных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    411 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд настенный 2100х1200ММ цельное калённое стекло 6ММ прозрачное с шлифовальной фаской 3ММ, отверстия 8ШТ 8ММ Россия"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 2"

    "Стенд настенный 1500х1100ММ цельное калённое стекло 6ММ прозрачное с шлифовальной фаской 3ММ, отверстия 8ШТ 8ММ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Стенд настенный 1500х750ММ цельное калённое стекло 6ММ прозрачное с шлифовальной фаской 3ММ, отверстия 6ШТ 8ММ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Стенд настенный 1250х750ММ цельное калённое стекло 6ММ прозрачное с шлифовальной фаской 3ММ, отверстия 6ШТ 8ММ Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Изделие остекления по два на стенд для напольных выстовачных стендов многослойное стекло триплекс 8ММ 2100х1500ММ прозрачное с шлифовальной фаской 3ММ, отверстия 6ШТ 8ММ"

    Кол-во: 20.000

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