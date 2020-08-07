www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка фискальных накопителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 12:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-51-36
Факс
Адрес электронной почты
l.andreeva@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Любовь Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фискальных накопителей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 00:00 GMT +307.08.2020 00:0007.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154523Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фискальных накопителей
Начальная цена
781 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 100, ОФИС 202, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 16, 412191, Саратовская область, Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. СторожевкаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 дней с момента подписания товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 142.000
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