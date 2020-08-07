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    Главная / Торги / Поставка фискальных накопителей

    Поставка фискальных накопителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 00:0007.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154523Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154523

    Наименование закупки

    Поставка фискальных накопителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:58

    Документация процедуры

    Договор_ФН.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-51-36

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.andreeva@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Любовь Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фискальных накопителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 00:00 GMT +307.08.2020 00:0007.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154523Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фискальных накопителей

    Начальная цена

    781 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ГОРОД НОВЫЙ УРЕНГОЙ, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ДОМ 100, ОФИС 202, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 16, 412191, Саратовская область, Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. СторожевкаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней с момента подписания товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накопитель фискальный ФН-1.1 исполнение 5-15-2 ООО Инвента"

    Кол-во: 142.000

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