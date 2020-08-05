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    Главная / Торги / Сетильники для Самарского филиала.

    Сетильники для Самарского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2020 14:0005.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154522

    Наименование закупки

    Сетильники для Самарского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8452)26-50-11

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    tatyana.balovneva@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баловнева Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сетильники для Самарского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.08.2020 14:00 GMT +305.08.2020 14:0005.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сетильники для Самарского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара, ул. 22 Партсьезд 10АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

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    Кол-во: 10.000

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