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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка запасных частей экономайзера для ППБУ СС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 12:08
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-88
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
V.Tarasov@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасов Виталий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей экономайзера для ППБУ СС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 12:30 GMT +307.08.2020 12:3007.08.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154516Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей экономайзера для ППБУ СС
Начальная цена
2 596 953,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Лесозаводская, д. 159Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата, доставка за счёт поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
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