Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

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Дата предоставления ответа на запрос

Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

Цена договора и требования к обеспечению

Постоплата 15 дней (для СМСП) расходы по доставка за счет Поставщика

Условия оплаты и доставки

Не указан

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Требования к документации

625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Фильтр сетчатый приемный 40-160 160МКМ Ду40ММ 0.007МПА ОСТ2С41-2-80" Кол-во: 4.000

"Позиция 2" "Фильтр масляный ISUZU KB-Serie 2.5 D Pick-up 1209/С1511" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Материал нетканый фильтровальный рулон ФВР-ФР200-2-20 G3 полиэстер 200Г/М2 2х20М" Кол-во: 3.000

"Позиция 4" "Картридж сменный FF20/30 AL для магистрального фильтра" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Блок картриджей к деионизатору воды ДВ-1 ионообменная смола ядерного класса 3ШТ 35769" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Фильтр масляный 93х170 15БАР для воздушных винтовых компрессорных станций NO014680 Noitech" Кол-во: 4.000

"Позиция 7" "Фильтр воздушный для компрессоров AF50/710/100" Кол-во: 6.000

"Позиция 8" "Фильтр масляный для компрессоров SO9002 Hi-Fi Filter Франция" Кол-во: 4.000

"Позиция 9" "Колпачок щелевой ФЭЛ-0.2-8.7-1-H-G1/2В 74х40ММ нержавеющая сталь для фильтрации воды ТУ 3113-002-33513134-2010" Кол-во: 180.000

"Позиция 10" "Фильтр гидравлический масляный Argo Hytos V3.0510-96" Кол-во: 6.000

"Позиция 11" "Фильтр сетчатый “Y”-образный нержавеющая сталь AISI 304 (CF8) Ду15ММ Ру40 -30 до +250ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Сепаратор циклонный СЦ-0200 3/4" 280х123ММ с конденсатоотводчиком" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Фильтр воздушный карманный FRr G3-EU3 800х500ММ для очистки воздуха в системе вентиляции и кондиционирования Shuft" Кол-во: 2.000

"Позиция 14" "Фильтр воздушный карманный FRr G3-EU3 1000х500ММ для очистки воздуха в системе вентиляции и кондиционирования Shuft" Кол-во: 2.000

"Позиция 15" "Элемент фильтрующий масляного фильтра сквозной Реготмас 460-1-06 25МКМ 150х52/52х181" Кол-во: 200.000

"Позиция 16" "Элемент фильтрующий масляного фильтра сквозной Реготмас 601-1-06 25МКМ" Кол-во: 50.000

"Позиция 17" "Элемент фильтрующий масляного фильтра глухой Реготмас 600-1-06 25МКМ" Кол-во: 50.000

"Позиция 18" "Фильтр воздушный ФВ-402 EU-4 для круглых каналов" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Корпус армированный для волокнистого гальванического фильтра ФВГ-П-М-3.2-01 полимерный материал" Кол-во: 1.000

"Позиция 20" "Мембрана микрофильтрационная МФАС-ОС-3 47ММ 0.8МКМ 200ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 21" "Уголь древесный активированный БАУ-А берёзовый ГОСТ 6217-74" Кол-во: 60.000

"Позиция 22" "Фитинг угловой ПП 1/4"трх1/4"стерж белый 4 SE4" Кол-во: 6.000

"Позиция 23" "Картридж угольный Atoll СК 5633С In-Line-1/4 пластик для систем обратного осмоса" Кол-во: 2.000

"Позиция 24" "Картридж ионообменный Atoll РК-5633С In-Line-1/4 пластик для систем обратного осмоса" Кол-во: 2.000

"Позиция 25" "Картридж механический Atoll MK-5633C In-Line-1/4 пластик 5МКМ для систем обратного осмоса" Кол-во: 2.000

"Позиция 26" "Картридж к фильтру для воды механический S-10P10 ЭФГ63/250-10 полипропилен для холодной/горячей воды 10МКМ 250ММ 63ММ" Кол-во: 50.000

"Позиция 27" "Картридж к фильтру для воды B-20P/ЭФГ112/508-10(1/15) вспененный полипропилен для холодной воды 50000Л 50Л/МИН 20 ВВ +5...+35ГРАД ЦЕЛЬС 10МКМ" Кол-во: 3.000

"Позиция 28" "Картридж к фильтру для воды механический S10P S-10P/ЭФГ-63/250-20 30Л/МИН +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 60ММ" Кол-во: 60.000

"Позиция 29" "Корпус фильтра Raifil Aqua Compact IF10-3/4 0.135х0.312М пластик прозрачный с синей гайкой" Кол-во: 5.000

"Позиция 30" "Картридж к фильтру для воды нитяной IF10 SWS-10-20/ЭФН 60/250-20 8000Л 30Л/МИН +4...+37ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 60ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 31" "Картридж к фильтру для воды сменный Барьер EXPERT для проточного фильтра 10000Л 2Л/МИН 3ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 32" "Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В510-02 глубокая доочистка 10SL" Кол-во: 2.000

"Позиция 33" "Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В510-04 для умягчения воды 10SL 260ММ 72ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 34" "Фильтр для воды Atoll A-460E/450 STD для систем обратного осмоса 120Л/СУТ 6АТМ ATEFDR005" Кол-во: 1.000

"Позиция 35" "Фильтр для воды Atoll А-550 Патриот для систем обратного осмоса 120Л/СУТ 6АТМ ATEFDR074" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ S10P S-10P-5/ЭФГ63/250-5(1/50) 8000Л 30Л/МИН Slimline 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ" Кол-во: 30.000

"Позиция 37" "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р B-10P10/ЭФГ112/25010(1/15) 24000Л 40Л/МИН Big Blue 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 10МКМ 250ММ 110ММ" Кол-во: 20.000

"Позиция 38" "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р B-10P20/ЭФГ112/25020(1/15) 24000Л 40Л/МИН Big Blue 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 110ММ" Кол-во: 40.000

"Позиция 39" "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р 24000Л 40Л/МИН Big Blue 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ" Кол-во: 56.000

"Позиция 40" "Колба запасная Honeywell FF06-1/2" АА гор. 1/2" прозрачный" Кол-во: 1.000

"Позиция 41" "Маслораспылитель AL40-F04-A для компрессора 1/2" 136ММ 10БАР SMC" Кол-во: 2.000

"Позиция 42" "Фильтр типоразмер 30 3/8" 1МПА поликарбонат для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата AF30-F03-A SMC" Кол-во: 2.000

"Позиция 43" "Блок подготовки сжатого воздуха AC20A-F02-A поликарбонат 1/4" 620Л/МИН 10БАР с манометром G36-10-01 SMC" Кол-во: 2.000

"Позиция 44" "Элемент фильтрующий AFF-EL37B для магистральных фильтров SMC AFF37B SMC" Кол-во: 4.000

"Позиция 45" "Водоотделитель AMG650-F14D для компрессора 1 1/2" 6000Л/МИН 334х160ММ 10БАР SMC" Кол-во: 1.000

"Позиция 46" "Фильтр магистральный SMC AFF37B-F14D-T G1 1/2 AFF37B 6000Л/МИН" Кол-во: 1.000

"Позиция 47" "Элемент фильтра воздушного для компрессоров ЭФВ 255/257" Кол-во: 1.000

"Позиция 48" "Элемент фильтра воздушного для компрессоров ЭФВ 245/135" Кол-во: 2.000

"Позиция 49" "Фильтр напорный 12-25К ДУ12ММ 32МПА ГОСТ 16026-80" Кол-во: 4.000

"Позиция 50" "Фильтр воздушный №35 (19573) Heli" Кол-во: 1.000

"Позиция 51" "Фильтр топливный 4308BF778/LFF3521/FF42000" Кол-во: 1.000

"Позиция 52" "Фильтр масляный ФМ 97/25" Кол-во: 2.000

"Позиция 53" "Элемент фильтра воздушного ЭФВ 120/65" Кол-во: 2.000

"Позиция 54" "Фильтр масляный ФМ 140/20" Кол-во: 1.000

"Позиция 55" "Элемент фильтра воздушного 3102-1109013" Кол-во: 4.000

"Позиция 56" "Сепаратор воздушный СР 6/2" Кол-во: 4.000

"Позиция 57" "Фильтр масляный ФМ 212/70" Кол-во: 4.000

"Позиция 58" "Элемент фильтра воздушного ДТ-75М-1109560А" Кол-во: 4.000

"Позиция 59" "Сепаратор воздушный СР 4/1" Кол-во: 2.000

"Позиция 60" "Фильтр воздушный С 1633/1" Кол-во: 1.000

"Позиция 61" "Сепаратор воздушный СР 2/1" Кол-во: 3.000

"Позиция 62" "Сепаратор воздушный СР 6/1" Кол-во: 2.000