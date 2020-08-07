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    Главная / Торги / Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

    Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 06:3007.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154512

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:35

    Документация процедуры

    Контакты_для_ЭТП_ГПБ.rtf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 969 805-33-33

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    y.belonozhko@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножко Юлия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 06:30 GMT +307.08.2020 06:3007.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для нужд ПАО "ТМ"

    Начальная цена

    1 150 449,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 15 дней (для СМСП) расходы по доставка за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетчатый приемный 40-160 160МКМ Ду40ММ 0.007МПА ОСТ2С41-2-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Фильтр масляный ISUZU KB-Serie 2.5 D Pick-up 1209/С1511"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Материал нетканый фильтровальный рулон ФВР-ФР200-2-20 G3 полиэстер 200Г/М2 2х20М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Картридж сменный FF20/30 AL для магистрального фильтра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Блок картриджей к деионизатору воды ДВ-1 ионообменная смола ядерного класса 3ШТ 35769"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фильтр масляный 93х170 15БАР для воздушных винтовых компрессорных станций NO014680 Noitech"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Фильтр воздушный для компрессоров AF50/710/100"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Фильтр масляный для компрессоров SO9002 Hi-Fi Filter Франция"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Колпачок щелевой ФЭЛ-0.2-8.7-1-H-G1/2В 74х40ММ нержавеющая сталь для фильтрации воды ТУ 3113-002-33513134-2010"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр гидравлический масляный Argo Hytos V3.0510-96"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр сетчатый “Y”-образный нержавеющая сталь AISI 304 (CF8) Ду15ММ Ру40 -30 до +250ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Сепаратор циклонный СЦ-0200 3/4" 280х123ММ с конденсатоотводчиком"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр воздушный карманный FRr G3-EU3 800х500ММ для очистки воздуха в системе вентиляции и кондиционирования Shuft"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный карманный FRr G3-EU3 1000х500ММ для очистки воздуха в системе вентиляции и кондиционирования Shuft"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий масляного фильтра сквозной Реготмас 460-1-06 25МКМ 150х52/52х181"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Элемент фильтрующий масляного фильтра сквозной Реготмас 601-1-06 25МКМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Элемент фильтрующий масляного фильтра глухой Реготмас 600-1-06 25МКМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный ФВ-402 EU-4 для круглых каналов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Корпус армированный для волокнистого гальванического фильтра ФВГ-П-М-3.2-01 полимерный материал"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Мембрана микрофильтрационная МФАС-ОС-3 47ММ 0.8МКМ 200ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Уголь древесный активированный БАУ-А берёзовый ГОСТ 6217-74"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 22"

    "Фитинг угловой ПП 1/4"трх1/4"стерж белый 4 SE4"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Картридж угольный Atoll СК 5633С In-Line-1/4 пластик для систем обратного осмоса"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Картридж ионообменный Atoll РК-5633С In-Line-1/4 пластик для систем обратного осмоса"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Картридж механический Atoll MK-5633C In-Line-1/4 пластик 5МКМ для систем обратного осмоса"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Картридж к фильтру для воды механический S-10P10 ЭФГ63/250-10 полипропилен для холодной/горячей воды 10МКМ 250ММ 63ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Картридж к фильтру для воды B-20P/ЭФГ112/508-10(1/15) вспененный полипропилен для холодной воды 50000Л 50Л/МИН 20 ВВ +5...+35ГРАД ЦЕЛЬС 10МКМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Картридж к фильтру для воды механический S10P S-10P/ЭФГ-63/250-20 30Л/МИН +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 60ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 29"

    "Корпус фильтра Raifil Aqua Compact IF10-3/4 0.135х0.312М пластик прозрачный с синей гайкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Картридж к фильтру для воды нитяной IF10 SWS-10-20/ЭФН 60/250-20 8000Л 30Л/МИН +4...+37ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 60ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Картридж к фильтру для воды сменный Барьер EXPERT для проточного фильтра 10000Л 2Л/МИН 3ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В510-02 глубокая доочистка 10SL"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В510-04 для умягчения воды 10SL 260ММ 72ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Фильтр для воды Atoll A-460E/450 STD для систем обратного осмоса 120Л/СУТ 6АТМ ATEFDR005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Фильтр для воды Atoll А-550 Патриот для систем обратного осмоса 120Л/СУТ 6АТМ ATEFDR074"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ S10P S-10P-5/ЭФГ63/250-5(1/50) 8000Л 30Л/МИН Slimline 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 37"

    "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р B-10P10/ЭФГ112/25010(1/15) 24000Л 40Л/МИН Big Blue 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 10МКМ 250ММ 110ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р B-10P20/ЭФГ112/25020(1/15) 24000Л 40Л/МИН Big Blue 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 110ММ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 39"

    "Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р 24000Л 40Л/МИН Big Blue 10" +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 40"

    "Колба запасная Honeywell FF06-1/2" АА гор. 1/2" прозрачный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Маслораспылитель AL40-F04-A для компрессора 1/2" 136ММ 10БАР SMC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Фильтр типоразмер 30 3/8" 1МПА поликарбонат для удаления из сжатого воздуха механических загрязнений и конденсата AF30-F03-A SMC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Блок подготовки сжатого воздуха AC20A-F02-A поликарбонат 1/4" 620Л/МИН 10БАР с манометром G36-10-01 SMC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Элемент фильтрующий AFF-EL37B для магистральных фильтров SMC AFF37B SMC"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 45"

    "Водоотделитель AMG650-F14D для компрессора 1 1/2" 6000Л/МИН 334х160ММ 10БАР SMC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 46"

    "Фильтр магистральный SMC AFF37B-F14D-T G1 1/2 AFF37B 6000Л/МИН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Элемент фильтра воздушного для компрессоров ЭФВ 255/257"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Элемент фильтра воздушного для компрессоров ЭФВ 245/135"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Фильтр напорный 12-25К ДУ12ММ 32МПА ГОСТ 16026-80"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 50"

    "Фильтр воздушный №35 (19573) Heli"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Фильтр топливный 4308BF778/LFF3521/FF42000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 52"

    "Фильтр масляный ФМ 97/25"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Элемент фильтра воздушного ЭФВ 120/65"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 54"

    "Фильтр масляный ФМ 140/20"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 55"

    "Элемент фильтра воздушного 3102-1109013"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 56"

    "Сепаратор воздушный СР 6/2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 57"

    "Фильтр масляный ФМ 212/70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 58"

    "Элемент фильтра воздушного ДТ-75М-1109560А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 59"

    "Сепаратор воздушный СР 4/1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Фильтр воздушный С 1633/1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Сепаратор воздушный СР 2/1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 62"

    "Сепаратор воздушный СР 6/1"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Фильтр масляный Mann-filter WD 950/ФМ 172/40"

    Кол-во: 4.000

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