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    Главная / Торги / Поставка кабельного прибора_МТО

    Поставка кабельного прибора_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154510Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154510

    Наименование закупки

    Поставка кабельного прибора_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:54

    Документация процедуры

    Тех.Характеристики_и_комплектация.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    (732) 6-46-12

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    Akhtaryanova.gv@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахтарьянова Галина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кабельного прибора_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 11:00 GMT +307.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154510Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельного прибора_МТО

    Начальная цена

    91 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город,Московская область, 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт ОстафьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Доставка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор электроизмерительный кабельный ИРК-ПРО Гамма для диагностики магистральных и городских кабелей ТПП 1КОМ-50000МОМ 0.1ПРОЦ+1ЕД 20...50ГРАД ЦЕЛЬС 180-300В 270х240х120ММ 2.5КГ с поверкой"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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