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    Главная / Торги / Поставка коммутаторов и комплектующих для нужд ООО «Сибметахим»

    Поставка коммутаторов и комплектующих для нужд ООО «Сибметахим»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 06:0026.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154505Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154505

    Наименование закупки

    Поставка коммутаторов и комплектующих для нужд ООО «Сибметахим»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:43

    Документация процедуры

    ТЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-70

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    SalenkoMA@metanol.vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саленко Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка коммутаторов и комплектующих для нужд ООО «Сибметахим»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2020 06:00 GMT +326.08.2020 06:0026.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154505Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов и комплектующих для нужд ООО «Сибметахим»

    Начальная цена

    434 053,34

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 2 стр.169Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й рабочий день, начиная с даты, следующей за датой приемки товара Покупателем

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль оптический SFP+ 10GE DDM/ LC двухволоконный 1310НМ 20КМ 1.3ГБИТ/С -10...+45ГРАД ЦЕЛЬС FH-SP311TCDL20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Модуль оптический SFP 1.25 GE DDM/ LC двухволоконный 1310НМ 20КМ 128ГБИТ/С -20...+50ГРАД ЦЕЛЬС FH-S3112CDL20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Модуль оптический комплект SFP 1.25 GE TX/RX 1310/1550 LC, DDM 1 волокно 1310/1550НМ 20КМ 1.25ГБИТ/С FH-SB3512CDL20/FH-SB5312CDL20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Коммутатор MES2324P 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X SFP 2xLC 1.25ГБИТ/С 220V AC"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Маршрутизатор сервисный ESR-100 10ГБИТ/С 4ГБ -40...+70°C 4x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1x USB 2.0, 1x USB3.0 220В 310х240х44ММ 1 слот для SD-карт, 1Gb Flash"

    Кол-во: 2.000

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