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    Главная / Торги / Водонагреватель накопительный для Ростовского филиала ПАО Ростелеком.

    Водонагреватель накопительный для Ростовского филиала ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 18:0006.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154503Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154503

    Наименование закупки

    Водонагреватель накопительный для Ростовского филиала ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:26

    Документация процедуры

    информация_для_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 8652 29-73-96

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sofya.Gushchina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущина Софья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Водонагреватель накопительный для Ростовского филиала ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 18:00 GMT +306.08.2020 18:0006.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154503Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Водонагреватель накопительный для Ростовского филиала ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Азов, б.Петровский,22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% расчет через 7 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "водонагреватель накопительный Ariston ABC PRO R 480*450**913 мм 100л настенный 75 °C"

    Кол-во: 1.000

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