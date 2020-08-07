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    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154499Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154499

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:36

    Документация процедуры

    ПРОЕКТ_Контракт_на_ПСД_пищеблок.docx

    ПРОЕКТ_ТЗ_Капитальный_ремонт_пищеблока..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»

    Юридический адрес

    296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморский, Медицинская, 5

    Почтовый адрес

    296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморский, Медицинская, 5

    Контактный телефон

    03655830022

    Факс

    Адрес электронной почты

    otdelzakup2015@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Егор Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154499Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»

    Начальная цена

    570 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Крым Республика, 296400, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Медицинская, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Контракту осуществляется в пределах цены Контракта окончательного платежа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»
    Все закупки и тендеры ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»

    Адрес местонахождения

    296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморский, Медицинская, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК "Черноморская ЦРБ""

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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