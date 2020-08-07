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Наименование закупки
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 11:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморский, Медицинская, 5
Почтовый адрес
296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморский, Медицинская, 5
Контактный телефон
03655830022
Факс
Адрес электронной почты
otdelzakup2015@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титов Егор Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154499Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт пищеблока ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ»
Начальная цена
570 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Крым Республика, 296400, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Медицинская, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Контракту осуществляется в пределах цены Контракта окончательного платежа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактически доведенных на соответствующий финансовый год.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»
Все закупки и тендеры ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ»
Адрес местонахождения
296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморский, Медицинская, 5
Кол-во: 1.000
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