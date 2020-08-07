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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции

    Поставка электротехнической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154495Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154495

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 17:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    Почтовый адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Контактный телефон

    +7 4872 25-36-86

    Факс

    +7 4872 25-36-18

    Адрес электронной почты

    t040002@tulagorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козырев Михаил Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154495Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции

    Начальная цена

    83 252,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г. Тула, пр-д Энергетиков, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель-канал миниканал самоклеющийся DKC DN-AS 17,5мм. 02181"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Площадка самоклеящаяся 40х40 100шт Fortisflex"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Наконечник кабельный штифтовой, плоский НШП 16-13 для мод.выкл. КВТ 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Зажим кабельный с контргайкой PG11 IP68 5-10ММ полиамид 52700 DKC"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 5"

    "Зажим кабельный с контргайкой PG42 IP68 28-38ММ полиамид"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Розетка OptiDin РА10/16-502Д КЭАЗ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Шина "N" нулевая на DIN-рейку в корпусе-4х15групп КЭАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Контактор DILM12-10(230V50HZ) 1НО EATON"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Пластина концевая WAP 2.5-10 Weidmuller"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Наконечник вилочный, 10мм.кв. 6мм. 2D106 DKC"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический SH201L C16 16А C IP20 220В 1P 4.5кА УХЛ3.1 ABB"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Короб перфорированный серый RL12 40х40, 00134RL, DKC"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Жгут витой, SPIRALITE P2, прозрачный, 00962RL, DKC"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Короб перфорированный серый T1-EF 80х60, 01128RL, DKC"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Короб перфорированный серый T1-EF 80х80, 01129RL, DKC"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Автоматич.выключ. MS116-1.6 50 кА с регулир. тепловой защитой 1SAM250000R1006 ABB"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Наконечник изолированный гильза с изолированным фланцем DKC НШВИ 6ММ 1.5ММ² красный 2ART505RK"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 18"

    "Наконечник изолированный гильза с изолированным фланцем DKC НШВИ 14ММ 6ММ² желтый 2ART508 100ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Выключатель автоматический 3P 6A C 4.5кА BMS413C06"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический 3P 16A C 4.5кА BMS413C16"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Блок распределительный на DIN рейку 4р 125А, 7х6мм 2х7,5мм 2x9мм. BD125114 DKC"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Шкаф DKC серия ST 400x300x200мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Шкаф DKC серия ST 600х600х250"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Шкаф DKC серия ST 800х600х300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Шкаф DKC серия ST 1400х800х300"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Выключатель автоматический модульный SH203L 40А C IP20 380В 3P 4.5кА УХЛ3.1 ABB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Выключатель автоматический модульный SH203L 6А C IP20 380В 3P 4.5кА УХЛ3.1 ABB"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Выключатель автоматический SH203L C 63А 3P 4.5кА 2CDS243001R0634 ABB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Шина "0" (8х12мм.) 125А 14 отверстий (2 изолятора стойка) латунь sn0-125-14-2 EKF"

    Кол-во: 10.000

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