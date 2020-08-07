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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 17:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
Почтовый адрес
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Контактный телефон
+7 4872 25-36-86
Факс
+7 4872 25-36-18
Адрес электронной почты
t040002@tulagorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козырев Михаил Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнической продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154495Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнической продукции
Начальная цена
83 252,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тульская область, г. Тула, пр-д Энергетиков, д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ТУЛАГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУЛАГОРГАЗ
Адрес местонахождения
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5,
300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ТОРЕЗА, 5
Кол-во: 24.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
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