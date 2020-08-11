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Наименование закупки
Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 10:41
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 455-17-00
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
mkabirova@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кабирова Марьям Шамильевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154484Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
47 677,97
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Тазовский район, п. Новозаполярный Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
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