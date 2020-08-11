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    Главная / Торги / Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154484Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154484

    Наименование закупки

    Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 10:41

    Документация процедуры

    Документы_ЦЗ_154484.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 455-17-00

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    mkabirova@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кабирова Марьям Шамильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 09:00 GMT +311.08.2020 09:0011.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154484Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тали для "Расширение обустройства сеноманской залежи Заполярного НГКМ. Модернизация установки регенерации метанола" для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    47 677,97

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Тазовский район, п. Новозаполярный Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Таль ручная червячная передвижная ТРЧП ВБИ 1Т 6М"

    Кол-во: 1.000

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