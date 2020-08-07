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Наименование закупки
Поставка ковриков дезинфицирующих
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 10:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-13-25
Факс
7--
Адрес электронной почты
r.v.saranchuk@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саранчук Роман Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ковриков дезинфицирующих
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 06:30 GMT +307.08.2020 06:3007.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154483Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ковриков дезинфицирующих
Начальная цена
62 923,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона. Управление материально-технического снабжения и комплектации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 10.000
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