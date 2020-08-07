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Наименование закупки
045 Поставка стеклопластиковых труб НКТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 10:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-02-43
Адрес электронной почты
DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харченко Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
045 Поставка стеклопластиковых труб НКТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 08:00 GMT +307.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154478Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
045 Поставка стеклопластиковых труб НКТ
Начальная цена
328 255,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Кол-во: 20.000
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