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    Главная / Торги / Закупка хозяйственных товаров

    Закупка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154477Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154477

    Наименование закупки

    Закупка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Контактный телефон

    +7 812 578-76-00 доб. 36757

    Факс

    +7 812 578-76-28

    Адрес электронной почты

    tender@gsg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154477Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    368 176,16

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Суворовский проспект, д.16/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты Товара: 10 (десять) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю, что подтверждается накладной о передаче. Срок поставки Товара: не позднее10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Vileda Professional красные латексные без напыления 9 100751"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 2"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Vileda Professional красные латекс M 1 ПАРА 100750"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 3"

    "Перчатки хозяйственные повышенной прочности Vileda латексные L"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 4"

    "Перчатки хозяйственные Эконом желтые латексные с х/б напылением M 771710"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 5"

    "Перчатки хозяйственные резиновые бытовые Эконом латексные с хлопковым напылением 9 771711"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная в мини рулонах Tork Universal T2 однослойная 200М 12"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Мешки для мусора Attache ПВД 75ЛИТР 45МКМ 60х80СМ 25ШТ черные"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 8"

    "Мешки для мусора Paclan Multitop ПВД 35Л 15МКМ 30ШТ синие"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 9"

    "Салфетки влажные универсальные Aura Family 200ШТ 7x10x29.5СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Грифели микрографические Pentel C235TF 0.5ММ 2B 20ШТ 326353"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Губка для мытья посуды Мелочи жизни поролон 90х60х36ММ ассорти 5ШТ 680939"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 12"

    "Губка для мытья посуды Luscan Макси поролон/абразив 95х65х30ММ ассорти 5ШТ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 13"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Paclan нетканное полотно белая 30х38ММ 3ШТ"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 14"

    "Ерш хозяйственный напольный Svip Лотос Квадра для туалета с подставкой пластик голубой 999607 Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Дозатор для жидкого мыла Palex 3430-1 1000МЛ прозрачный пластик 185x110x105ММ 847078"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Средство чистящее универсальное Mr. Proper 0.5Л; ДМ³"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 17"

    "Мыло жидкое крем Кремона Жемчужное Свежесть 5000МЛ канистра 12633"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее таблетки Domestos Professional свежесть 3КГ для писсуаров 150ШТ Великобритания"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Средство чистящее универсальное гель Адрия Адрилан для сантехники 0.85Л; ДМ³ ТУ 2383-013-31089933-2007"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 20"

    "Средство чистящее гель Domestos Универсал 1Л; ДМ³"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 21"

    "Средство для стекол Мистер Мускул с нашатырным спиртом флакон с распылителем зеленый 500МЛ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 22"

    "Тряпка для пола микрофибра 700х800ММ 575237"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 23"

    "Папка-портфель Attache нейлоновая синий А4 340х260ММ 1 отделение застежка-молния 95455"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Папка-портфель нейлоновая ассорти А4 340х260ММ 1 отделение застежка-молния 136531"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Папка-портфель Комус пластик черный А4 216x303х40ММ 12 отделений"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Крафт-пакет бумажный 70Г/М2 четырехслойный 50КГ 50х9х100СМ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 27"

    "Освежитель воздуха Lis Морской прибой 300МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 28"

    "Средство чистящее универсальное порошок Mr. Proper 0.4КГ"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 29"

    "Средство моющее концентрированное жидкость Mr. Proper Бережная уборка 1000СМ3;^МЛ ТУ 20.41.32-080-00204300-2017"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 30"

    "Средство чистящее концентрированное жидкость Mr. Proper Горный ручей свежесть 1Л;ДМ3 ТУ 2383-080-00204300-2002"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 31"

    "Средство чистящее жидкость Bagi Анти-Плесень от плесени и грибка 0.5Л;ДМ3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Средство чистящее универсальное жидкость Grass Universal Cleaner нейтральная 0.6Л;ДМ3 ТУ 20.41.44-003-92962787-2017"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 33"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Practi микрофибра 300х300ММ 4ШТ"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 34"

    "Салфетки влажные антибактериальные Aura 72ШТ 16х20СМ с ромашкой 442060"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 35"

    "Средство дезинфицирующее Symphony Expert Эвкалипт нейтральное аэрозоль для дезинфекции кожных покровов 250МЛ 1184996"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 36"

    "Салфетки для оргтехники ProMega Office 110х160ММ целлюлоза для экранов 100ШТ 991438 в тубе Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Набор для уборки Аzur ведро с отжимом, швабра с телескопической ручкой пластик/алюминий 110СМ в ассортименте 1107573"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Набор для уборки щетка с совком на ручке 750ММ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 39"

    "Насадка для швабры МОП Azur Моп Спешал белая хлопок 26СМ 1107574"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 40"

    "Тряпка для пола EuroHouse ХПП, 100% хлопок 500х600ММ 190Г/М2 бежевая 1ШТ 1159038"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 41"

    "Дозатор для жидкого мыла Palex 3420-1 500МЛ прозрачный пластик 163x104x93ММ 847077"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 42"

    "Щетка жесткая для сильных загрязнений без черенка"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Черенок для щетки дерево 120СМ 450739"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 44"

    "Мешки для мусора Амиго ПВД 120ЛИТР 70МКМ 70x110СМ зеленые 10ШТ 839678"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Мешки для мусора без ручек ПВД 160ЛИТР 60МКМ 90x110СМ прозрачные 10ШТ 746469"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Мешки для мусора с ручками Комус ПВД 150ЛИТР 65МКМ 90х100СМ серый 10ШТ 328826"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Щетка ручная Vikan для пола 6-рядная 260ММ полиэстер полипропилен/сталь зеленый 1210372 Дания"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Набор для уборки You'll love швабра, ведро с отжимом, сменная насадка пластик/алюминий 138СМ бирюзовый 1104707 Китай"

    Кол-во: 7.000

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