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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка хозяйственных товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 11:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00 доб. 36757
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
ПАРОМЕНКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154477Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хозяйственных товаров
Начальная цена
368 176,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Суворовский проспект, д.16/13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок оплаты Товара: 10 (десять) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю, что подтверждается накладной о передаче. Срок поставки Товара: не позднее10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Кол-во: 17.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 102.000
Кол-во: 102.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 68.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 102.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 34.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
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