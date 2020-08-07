На оформлении заказа

Дата предоставления ответа на запрос

Цена договора и требования к обеспечению

Срок оплаты Товара: 10 (десять) рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю, что подтверждается накладной о передаче. Срок поставки Товара: не позднее10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

Условия оплаты и доставки

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Требования к документации

Заказчики, с которыми заключается договор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Перчатки хозяйственные резиновые Vileda Professional красные латексные без напыления 9 100751" Кол-во: 17.000

"Позиция 2" "Перчатки хозяйственные резиновые Vileda Professional красные латекс M 1 ПАРА 100750" Кол-во: 34.000

"Позиция 3" "Перчатки хозяйственные повышенной прочности Vileda латексные L" Кол-во: 17.000

"Позиция 4" "Перчатки хозяйственные Эконом желтые латексные с х/б напылением M 771710" Кол-во: 51.000

"Позиция 5" "Перчатки хозяйственные резиновые бытовые Эконом латексные с хлопковым напылением 9 771711" Кол-во: 51.000

"Позиция 6" "Бумага туалетная в мини рулонах Tork Universal T2 однослойная 200М 12" Кол-во: 100.000

"Позиция 7" "Мешки для мусора Attache ПВД 75ЛИТР 45МКМ 60х80СМ 25ШТ черные" Кол-во: 102.000

"Позиция 8" "Мешки для мусора Paclan Multitop ПВД 35Л 15МКМ 30ШТ синие" Кол-во: 102.000

"Позиция 9" "Салфетки влажные универсальные Aura Family 200ШТ 7x10x29.5СМ" Кол-во: 10.000

"Позиция 10" "Грифели микрографические Pentel C235TF 0.5ММ 2B 20ШТ 326353" Кол-во: 10.000

"Позиция 11" "Губка для мытья посуды Мелочи жизни поролон 90х60х36ММ ассорти 5ШТ 680939" Кол-во: 17.000

"Позиция 12" "Губка для мытья посуды Luscan Макси поролон/абразив 95х65х30ММ ассорти 5ШТ" Кол-во: 17.000

"Позиция 13" "Салфетка хозяйственная универсальная Paclan нетканное полотно белая 30х38ММ 3ШТ" Кол-во: 51.000

"Позиция 14" "Ерш хозяйственный напольный Svip Лотос Квадра для туалета с подставкой пластик голубой 999607 Россия" Кол-во: 8.000

"Позиция 15" "Дозатор для жидкого мыла Palex 3430-1 1000МЛ прозрачный пластик 185x110x105ММ 847078" Кол-во: 3.000

"Позиция 16" "Средство чистящее универсальное Mr. Proper 0.5Л; ДМ³" Кол-во: 34.000

"Позиция 17" "Мыло жидкое крем Кремона Жемчужное Свежесть 5000МЛ канистра 12633" Кол-во: 10.000

"Позиция 18" "Средство чистящее таблетки Domestos Professional свежесть 3КГ для писсуаров 150ШТ Великобритания" Кол-во: 2.000

"Позиция 19" "Средство чистящее универсальное гель Адрия Адрилан для сантехники 0.85Л; ДМ³ ТУ 2383-013-31089933-2007" Кол-во: 68.000

"Позиция 20" "Средство чистящее гель Domestos Универсал 1Л; ДМ³" Кол-во: 34.000

"Позиция 21" "Средство для стекол Мистер Мускул с нашатырным спиртом флакон с распылителем зеленый 500МЛ" Кол-во: 17.000

"Позиция 22" "Тряпка для пола микрофибра 700х800ММ 575237" Кол-во: 102.000

"Позиция 23" "Папка-портфель Attache нейлоновая синий А4 340х260ММ 1 отделение застежка-молния 95455" Кол-во: 2.000

"Позиция 24" "Папка-портфель нейлоновая ассорти А4 340х260ММ 1 отделение застежка-молния 136531" Кол-во: 2.000

"Позиция 25" "Папка-портфель Комус пластик черный А4 216x303х40ММ 12 отделений" Кол-во: 5.000

"Позиция 26" "Крафт-пакет бумажный 70Г/М2 четырехслойный 50КГ 50х9х100СМ" Кол-во: 50.000

"Позиция 27" "Освежитель воздуха Lis Морской прибой 300МЛ" Кол-во: 50.000

"Позиция 28" "Средство чистящее универсальное порошок Mr. Proper 0.4КГ" Кол-во: 34.000

"Позиция 29" "Средство моющее концентрированное жидкость Mr. Proper Бережная уборка 1000СМ3;^МЛ ТУ 20.41.32-080-00204300-2017" Кол-во: 51.000

"Позиция 30" "Средство чистящее концентрированное жидкость Mr. Proper Горный ручей свежесть 1Л;ДМ3 ТУ 2383-080-00204300-2002" Кол-во: 34.000

"Позиция 31" "Средство чистящее жидкость Bagi Анти-Плесень от плесени и грибка 0.5Л;ДМ3" Кол-во: 10.000

"Позиция 32" "Средство чистящее универсальное жидкость Grass Universal Cleaner нейтральная 0.6Л;ДМ3 ТУ 20.41.44-003-92962787-2017" Кол-во: 17.000

"Позиция 33" "Салфетка хозяйственная универсальная Practi микрофибра 300х300ММ 4ШТ" Кол-во: 51.000

"Позиция 34" "Салфетки влажные антибактериальные Aura 72ШТ 16х20СМ с ромашкой 442060" Кол-во: 17.000

"Позиция 35" "Средство дезинфицирующее Symphony Expert Эвкалипт нейтральное аэрозоль для дезинфекции кожных покровов 250МЛ 1184996" Кол-во: 51.000

"Позиция 36" "Салфетки для оргтехники ProMega Office 110х160ММ целлюлоза для экранов 100ШТ 991438 в тубе Россия" Кол-во: 20.000

"Позиция 37" "Набор для уборки Аzur ведро с отжимом, швабра с телескопической ручкой пластик/алюминий 110СМ в ассортименте 1107573" Кол-во: 3.000

"Позиция 38" "Набор для уборки щетка с совком на ручке 750ММ" Кол-во: 17.000

"Позиция 39" "Насадка для швабры МОП Azur Моп Спешал белая хлопок 26СМ 1107574" Кол-во: 3.000

"Позиция 40" "Тряпка для пола EuroHouse ХПП, 100% хлопок 500х600ММ 190Г/М2 бежевая 1ШТ 1159038" Кол-во: 17.000

"Позиция 41" "Дозатор для жидкого мыла Palex 3420-1 500МЛ прозрачный пластик 163x104x93ММ 847077" Кол-во: 3.000

"Позиция 42" "Щетка жесткая для сильных загрязнений без черенка" Кол-во: 5.000

"Позиция 43" "Черенок для щетки дерево 120СМ 450739" Кол-во: 5.000

"Позиция 44" "Мешки для мусора Амиго ПВД 120ЛИТР 70МКМ 70x110СМ зеленые 10ШТ 839678" Кол-во: 10.000

"Позиция 45" "Мешки для мусора без ручек ПВД 160ЛИТР 60МКМ 90x110СМ прозрачные 10ШТ 746469" Кол-во: 10.000

"Позиция 46" "Мешки для мусора с ручками Комус ПВД 150ЛИТР 65МКМ 90х100СМ серый 10ШТ 328826" Кол-во: 5.000

"Позиция 47" "Щетка ручная Vikan для пола 6-рядная 260ММ полиэстер полипропилен/сталь зеленый 1210372 Дания" Кол-во: 3.000