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Наименование закупки
Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 10:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Почтовый адрес
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Контактный телефон
+7 988 510-05-08
Факс
Адрес электронной почты
levshusl@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Левшунова Светлана Леонидовна
Место рассмотрения предложений
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Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2020 14:00 GMT +325.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154476Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оговариваются в договоре или спецификации
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а
Кол-во: 1.000
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