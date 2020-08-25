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    Главная / Торги / Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm

    Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154476Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154476

    Наименование закупки

    Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 10:00

    Документация процедуры

    Газоанализатор_техническое_задание.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Юридический адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Почтовый адрес

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Контактный телефон

    +7 988 510-05-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    levshusl@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левшунова Светлана Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2020 14:00 GMT +325.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154476Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Газоанализатор CGA 351 c твердоэлектролитным измерительным преобразователем на основе оксида циркония, диапазон измерения от 0,1 до 10 ppm

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г.Таганрог, ул.Социалистическая 155Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оговариваются в договоре или спецификации

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ

    Адрес местонахождения

    347900, Российская Федерация, Ростовская область, Таганрог, Чехова, 58а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор CGA 351-321-0"

    Кол-во: 1.000

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