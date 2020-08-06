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    Главная / Торги / Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники

    Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 20:0006.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154473Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154473

    Наименование закупки

    Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПАО «Газпром» «Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Томске
    Все закупки и тендеры Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272

    Контактный телефон

    +7 3822 78-41-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A.Tseyko@sibir.grd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цейко Артем Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 20:00 GMT +306.08.2020 20:0006.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154473Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники

    Начальная цена

    2 381 595,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Российская Федерация, 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 100/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору осуществляется покупателем по факту поставки товаров в течение месяца, следующего за месяцем подписания товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер персональный Lenovo ThinkCentre M630e Intel Core i3-8145U 2.1ГГц DDR4 2133МГц 4GB DOS SSD 128Gb Intel GMA HD WiFi, BT Lenovo ThinkVision P27h-10 27" 2560х1440 10YM000GRU"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Монитор компьютерный Lenovo ThinkVision S24e-10 23.8ДЮЙМ 1920х1080 VA LED 4ms HDMI, VGA 3000:1 178°/178° 250кд/м2 черный 402.7x539.5х200ММ 61CAKAT1EU"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera Ecosys M3145dn"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Салфетки для оргтехники чистящие Defender для ЖК-мониторов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Диск внешний HDD Seagate Portable Backup Plus STDR2000200 2 ТБ USB 3.0 черный 2.5""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Мышь компьютерная Logitech M90 Optical Mouse 910-001794 темно-серый 1000dpi USB"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Мышь компьютерная Logitech Optical Mouse B100 USB черная 800dpi"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Клавиатура проводная Logitech K280E USB 2.0 104 клавиши черный 460х180х20 920-005215"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Клавиатура проводная Logitech Keyboard K120 USB 104 клавиши черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Контроллер USB 3.0 ORIENT VA-3U31PE RTL 4 порта PCI Express card"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Оперативная память Kingston KVR800D2N6/2G DDR2 DIMM 800MHz 6400Мб/с 2ГБАЙТ 1ШТ CL6"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Оперативная память Kingston KVR13N9S6/2 DDR3 DIMM 240-pin 1333MHz 10600Мб/с 2ГБАЙТ 1ШТ CL9"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 13"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' Kingston A400 SA400S37 120Gb SATA-III 500Мб/с"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Диск оптический CD-R Verbatim Printable 700Мб 52х Cake Box 50ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента Kraftool Industry 70 предметов пластиковый кейс 27977-H70"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Xerox 106R01412 черный 8000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Картридж NV-Print 51Х Q7551X черный 13000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Картридж NV-Print 51Х Q7551X черный 13000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Принт-картридж 106R01159 для Ph3117/3122/3124/3125 оригинальный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Картридж HP 304А CC530A черный 3500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Картридж HP 304А CC531A голубой 2800 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Картридж HP 304А CC532A желтый 2800 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Картридж HP 304А CC533A пурпурный 2800 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Картридж Xerox 106R01218 голубой 12000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Картридж Xerox 106R01219 черный 12000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Картридж Xerox 106R01220 желтый 12000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Картридж Xerox 106R01221 черный 18000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Ролик переноса Xerox 108R00646 для Phaser 6300/6350 00-00343644"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Копи-картридж Xerox 108R00645 для Phaser 6300/6350/6360 00-00220522"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Картридж HP 55X CE255X черный 12500 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Картридж NV-Print NV-CB435A черный 1500 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Картридж Xerox 106R01531 черный 11000 страниц"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Картридж NV-Print CE390X черный 24000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Картридж HP 90X CE390X черный 24000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Картридж Xerox 106R01277 черный 12600 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 36"

    "Фотобарабан Drum Unit Xerox 101R00432 для WC 5016/5020/B 22000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Картридж Kyocera TK-350 1T02LX0NLC черный 15000 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Картридж Kyocera TK-3100 1T02MS0NL0 черный 12500 страниц"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Картридж HP 507Х CE400X черный 11000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Картридж HP 507А CE400A черный 5500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 41"

    "Картридж HP 507А CE401A голубой 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Картридж HP 507А CE402A желтый 6000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Картридж Kyocera TK-5280K черный 13000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Картридж Kyocera TK-5280C голубой 11000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Картридж Kyocera TK-5280Y желтый 11000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Картридж Kyocera TK-5280M пурпурный 11000 страниц"

    Кол-во: 2.000

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