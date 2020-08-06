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Наименование закупки
Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 11:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272
Контактный телефон
+7 3822 78-41-04
Факс
--
Адрес электронной почты
A.Tseyko@sibir.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цейко Артем Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 20:00 GMT +306.08.2020 20:0006.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154473Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование, комплектующие, расходные материалы для вычислительной и оргтехники
Начальная цена
2 381 595,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Российская Федерация, 634009, г. Томск, пр. Ленина, д. 100/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору осуществляется покупателем по факту поставки товаров в течение месяца, следующего за месяцем подписания товарной накладной путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Сибирское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Пр-кт Ленина, 100/1, а /я 1272
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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