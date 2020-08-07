Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка брюк и прочее.

    Поставка брюк и прочее.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 09:3007.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154472

    Наименование закупки

    Поставка брюк и прочее.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 10:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка брюк и прочее.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 09:30 GMT +307.08.2020 09:3007.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка брюк и прочее.

    Начальная цена

    20 462,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул.Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение 5-ти часов со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Футболка унисекс DAHA хлопок 100%, трикотаж 180Г/М2 с коротким рукавом S (46), М (48), L (50), XL (52), ХXL (54), ХХXL (56), ХХХХL (58), ХХХХХL (60)"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Брюки мужские Class Классика летние ткань смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) 245Г/М2 черный"

    Кол-во: 14.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром транссервис"
    Ценовой запрос № 263688
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО «Газпром транссервис».
    Поставка специальной одежды на 1 полугодие 2022 года для обеспечения деятельности ООО...
    263688
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром метанол"
    Ценовой запрос № 88788
    Костюмы с логотипом
    Костюмы с логотипом
    88788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.03.2019 05:30(GMT+03:00)
    394 491
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Ценовой запрос № 79321
    мягкий инвентарь
    мягкий инвентарь
    79321
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    25 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 79686
    Поставка костюмов
    Поставка костюмов
    79686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    241 792
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 80092
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка костюмов мужских для ООО "Газпром добыча Краснодар"
    80092
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    383 935
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО "Газпром добыча Томск"
    Ценовой запрос № 81938
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    Поставка костюмов для сварщиков ОАО "Томскгазпром"
    81938
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.01.2019 20:00(GMT+03:00)
    199 870
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 85383
    Спецодежда
    Спецодежда
    85383
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    82 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить