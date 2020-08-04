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    Главная / Торги / Тестер напряжения Stayer Master 45290 12-220В ЖК дисплей 125ММ

    Тестер напряжения Stayer Master 45290 12-220В ЖК дисплей 125ММ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2020 18:0004.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154469Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154469

    Наименование закупки

    Тестер напряжения Stayer Master 45290 12-220В ЖК дисплей 125ММ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 10:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Юридический адрес

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    Почтовый адрес

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Контактный телефон

    +7 8512 49-82-76

    Факс

    +7 8512 49-82-00

    Адрес электронной почты

    predvechnaya@astroblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харисов Радик Ленартович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Тестер напряжения Stayer Master 45290 12-220В ЖК дисплей 125ММ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.08.2020 18:00 GMT +304.08.2020 18:0004.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154469Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Тестер напряжения Stayer Master 45290 12-220В ЖК дисплей 125ММ

    Начальная цена

    77 915,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416101, Астраханская обл., Наримановский р-н, с.Старокучергановка, ул.Межевая,10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в стоимость, в течении 30 календарных дней с даты заключения договора. Расчеты за Товары производятся в течении 15 календарных дней с момента поставки Товаров и выставления счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ

    Адрес местонахождения

    414024, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ АХШАРУМОВА, 76,

    г.Астрахань, ул. Ахшарумова, д.76

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тестер напряжения Stayer Master 45290 12-220В ЖК дисплей 125ММ"

    Кол-во: 374.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
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