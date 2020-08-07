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    Главная / Торги / Поставка шторной ленты и прочей продукции.

    Поставка шторной ленты и прочей продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 08:3007.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154466Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154466

    Наименование закупки

    Поставка шторной ленты и прочей продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 10:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шторной ленты и прочей продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 08:30 GMT +307.08.2020 08:3007.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154466Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шторной ленты и прочей продукции.

    Начальная цена

    19 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение 5-ти часов со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аксессуар Резинка для шитья 2.5СМ текстиль белый 51306 Pony Индия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Фурнитура Резинка бельевая 1СМ резина/полиэстер белый"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Изделие лента шторная полиэстер белая 5СМ собирающая тесьма для штор 16809381 Sofia"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Нитки швейные Bestex №40 4572М полиэстер серые 130Г 7700936-001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Нитки швейные Bestex №40 4572М полиэстер зеленые 130Г 7700936-001"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Нитки швейные Bestex №40 5000ярд ПЭ белый 7700936-001"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Нитки швейные Bestex №40 5000ярд ПЭ черный 7700936-001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Аксессуар шпулька для швейной машины Аврора 5Бобин 2х1.1СМ полистирол прозрачный 5Б20ПР Россия"

    Кол-во: 1.000

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