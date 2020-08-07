Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка модулей МП

    Поставка модулей МП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    154457

    Наименование закупки

    Поставка модулей МП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 09:58

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-00-45

    Адрес электронной почты

    Saenko.DI@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саенко Дмитрий Игоревич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка модулей МП

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154457Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка модулей МП

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264221
    10009/ закупка Пульт управления Doorhan Transmitter 4 PRO
    10009/ закупка Пульт управления Doorhan Transmitter 4 PRO
    264221
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Газпромтранс
    Ценовой запрос № 263260
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    Поставка оборудования связи для нужд Администрации ООО "Газпромтранс" в 2022г.
    263260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    516 858
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 262788
    Запчасти к оффисной технике
    Запчасти к оффисной технике
    262788
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76512
    Жесткие диски КФ #IT
    Жесткие диски КФ #IT
    76512
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    10 297
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 78366
    Поставка материалов связи
    Поставка материалов связи
    78366
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    110 832
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 78384
    Поставка дисков жестких
    Поставка дисков жестких
    78384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    577 984
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 78508
    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ 123)
    Поставка периферийного оборудования, комплектующих и расходных материалов к компьютерам (УСЛ...
    78508
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    535 780
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78679
    Поставка термопреобразователей для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050 для пробной эксплуатации скважины № 20500 с целью поддержания пластового давления в нефтяной залежи пласта БУ 11 третьего опытного участка УНКГМ и давления в системе бескомпрессорного газлифта НП-2"
    Поставка термопреобразователей для комплектации объекта "Обустройство площадки куста № 2050...
    78679
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    400 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить