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    Главная / Торги / Поставка оборудования телемеханики

    Поставка оборудования телемеханики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    154454

    Наименование закупки

    Поставка оборудования телемеханики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 09:54

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-00-45

    Адрес электронной почты

    Saenko.DI@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саенко Дмитрий Игоревич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования телемеханики

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154454Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.08.2020 12:00 GMT +307.08.2020 12:0007.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка оборудования телемеханики

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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